"Соромно, люди": 72-річний Іво Бобул здивував розміром своєї пенсії

Виконавець легендарних хітів "А липи цвітуть" та "Осінній сад" дуже незадоволений сумою виплат й порівнює свою пенсію із зарплатами чиновників. На щастя, співак має додатковий дохід.

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Народний артист Іво Бобул зізнався, що його пенсія зросла вдвічі — з 5 до 10 тисяч гривень. Однак ця сума, на його думку, не відповідає багаторічному творчому стажу та статусу народного артиста України. Про це співак заявив, відповідаючи на питання журналістки в ефірі ТСН.

"Тепер [отримую] 10 тисяч гривень. Соромно, люди. Соромно просто! Значить, людина, яка носила в кабінет одну бумагу сюди, одну бумагу — туди, то 40-50 тисяч, а тобі — 10. Ну, нічого. Дякую за це, Господи", — прокоментував артист.

Іво Бобул отримує 10 тисяч пенсії Фото: YouTube

Раніше, у березні цього року, він уже звертав увагу на низький розмір пенсійних виплат.

Водночас ветеран української естради розповів про додаткові джерела доходу, які допомагають йому забезпечувати себе фінансово. "У Лаврі є Національна академія керівних кадрів культури й мистецтв. Продовжую викладацьку роботу, я завідувач кафедри естрадного співу", — пояснив Іво Бобул.

До того ж народний артист України продовжує активну творчу діяльність, виступає на концертах, корпоративах, а також роздає інтерв’ю.

Що відомо про Іво Бобула?

Відомий український естрадний співак, композитор і педагог. Народився 17 червня 1953 року у селі Тереблече (раніше Порубне), Глибоцького району Чернівецької області. Його перші хіти "Якщо любиш, кохай", "Зоряна ніч", "Місячне колесо", "Душі криниця", "Старе джерело", "На Україну повернусь" стали справжніми народними шлягерами. У 1991–1990‑х роках виступав у дуеті з Лілією Сандулесою, їхній репертуар включає популярні пісні "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іво Бобул розповів, що йому пропонували бути донощиком КДБ.

Крім цього, артист зізнався, чому для нього "помер" Василь Вірастюк.

Також Бобул розповів про свого 20-річного сина, якого хрестив Леонід Кучма. Виявляється, хлопець продовжує навчання в одному з престижних університетів.