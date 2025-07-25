"Стыдно, люди": 72-летний Иво Бобул удивил размером своей пенсии

Исполнитель легендарных хитов "А липы цветут" и "Осенний сад" очень недоволен суммой выплат и сравнивает свою пенсию с зарплатами чиновников. К счастью, певец имеет дополнительный доход.

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Народный артист Иво Бобул признался, что его пенсия выросла вдвое — с 5 до 10 тысяч гривен. Однако эта сумма, по его мнению, не соответствует многолетнему творческому стажу и статусу народного артиста Украины. Об этом певец заявил, отвечая на вопрос журналистки в эфире ТСН.

"Теперь [получаю] 10 тысяч гривен. Стыдно, люди. Стыдно просто! Значит, человек, который носил в кабинет одну бумагу сюда, одну бумагу — туда, то 40-50 тысяч, а тебе — 10. Ну, ничего. Спасибо за это, Господи", — прокомментировал артист.

Иво Бобул получает 10 тысяч пенсии Фото: YouTube

Ранее, в марте этого года, он уже обращал внимание на низкий размер пенсионных выплат.

В то же время ветеран украинской эстрады рассказал о дополнительных источниках дохода, которые помогают ему обеспечивать себя финансово. "В Лавре есть Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств. Продолжаю преподавательскую работу, я заведующий кафедрой эстрадного пения", — пояснил Иво Бобул.

К тому же народный артист Украины продолжает активную творческую деятельность, выступает на концертах, корпоративах, а также раздает интервью.

Что известно об Иво Бобуле?

Известный украинский эстрадный певец, композитор и педагог. Родился 17 июня 1953 года в селе Тереблече (ранее Порубное), Глыбокского района Черновицкой области. Его первые хиты "Если любишь, люби", "Звездная ночь", "Лунное колесо", "Души колодец", "Старый источник", "На Украину вернусь" стали настоящими народными шлягерами. В 1991-1990-х годах выступал в дуэте с Лилией Сандулесой, их репертуар включает популярные песни "Берег любви", "А липы цветут", "Луч моего сердца".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Иво Бобул рассказал, что ему предлагали быть доносчиком КГБ.

Кроме этого, артист признался, почему для него "умер" Василий Вирастюк.

Также Бобул рассказал о своем 20-летнем сыне, которого крестил Леонид Кучма. Оказывается, парень продолжает обучение в одном из престижных университетов.