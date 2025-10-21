Розкаявся у гріхах: Іво Бобул — про зради, виступ перед Путіним і найдорожчий подарунок
Український співак Іво Бобул пригадав, як виступав перед Путіним та Лукашенком. Зокрема, артист поміркував про те, чому люди зраджують у стосунках.
Виконавець дав інтервʼю Славі Дьоміну. Бобул відповів на низку провокативних запитань — про зради, найдорожчий подарунок, виступи перед главою країни-агресорки.
Стосунки з Ніною Матвієнко
Дьомін запитав, чому співака не було на похороні Ніни Матвієнко у жовтні 2023 року.
"Бо мене не було в Києві. Я був за кордоном", — сказав Іво Бобул.
На запитання про те, які в них були стосунки, артист відповів так: "Ну, зустрічалися. Памʼятаю ще з тих часів, коли ми їздили в Росію. З тих часів ми так спілкувалися. Повага була однозначна. Я казав, що це був кращий голос України".
Зокрема, Бобул вважає, що донька легендарної співачки Тоня Матвієнко намагається бути схожою на маму, проте "Ніна буде перша завжди".
Найдорожчий подарунок
Слава Дьомін запитав, який найдорожчий подарунок отримував Іво Бобул і чи відчував після цього провину.
"Подарунки були, але я нікому не винен нічого. Годинник мені подарували крутий. Це такий найбільший подарунок", — сказав музикант.
Бобул додав, що аксесуар коштував десь 10 тисяч доларів. А його найдорожчий подарунок це квартира дочці.
Виступи перед Путіним та Лукашенком
"Так, було. У Білорусі перед Лукашенком, перед Путіним. У Придністровʼї були там. 10 років було Придністровʼю і запросили мене туди. Я і "Пісняри" були", — сказав український співак.
Виконавець наголосив, що особисто не спілкувався з російським та білоруським президентами.
Про зради
"Немає людини, яка не робили би гріхи. Всі люди грішні. І я тим паче. Вимолюю, як можу. Людина для того зроблена, щоб робити гріхи. Бо без гріхів вона не знайде путь до істини", — сказав Бобул.
Співак додав: "Не крав, це точно, не вбивав, точно, на гарних жінок дивився, а дивитися не можна, а що робити?".
Зокрема, артист упевнений, що позашлюбних дітей у нього немає.
"Це не зараз. Люди зраджували один одному, мабуть, від Адама і Єви. Так стається. Жінки зраджують і чоловіки зраджують. Тільки треба зробити так, щоб ніхто не знав. Серцю не накажеш", — вважає Іво Бобул.
Співак додав, що, на його думку, після того, як "хімія" в стосунках закінчується, "треба щось інше".
