Розкаявся у гріхах: Іво Бобул — про зради, виступ перед Путіним і найдорожчий подарунок

Український співак Іво Бобул пригадав, як виступав перед Путіним та Лукашенком. Зокрема, артист поміркував про те, чому люди зраджують у стосунках.

Виконавець дав інтервʼю Славі Дьоміну. Бобул відповів на низку провокативних запитань — про зради, найдорожчий подарунок, виступи перед главою країни-агресорки.

Іво Бобул розповів про найдорожчий подарунок

Стосунки з Ніною Матвієнко

Дьомін запитав, чому співака не було на похороні Ніни Матвієнко у жовтні 2023 року.

"Бо мене не було в Києві. Я був за кордоном", — сказав Іво Бобул.

На запитання про те, які в них були стосунки, артист відповів так: "Ну, зустрічалися. Памʼятаю ще з тих часів, коли ми їздили в Росію. З тих часів ми так спілкувалися. Повага була однозначна. Я казав, що це був кращий голос України".

Зокрема, Бобул вважає, що донька легендарної співачки Тоня Матвієнко намагається бути схожою на маму, проте "Ніна буде перша завжди".

Ніна Матвієнко померла в жовтні 2023 року Фото: УНІАН

Найдорожчий подарунок

Слава Дьомін запитав, який найдорожчий подарунок отримував Іво Бобул і чи відчував після цього провину.

"Подарунки були, але я нікому не винен нічого. Годинник мені подарували крутий. Це такий найбільший подарунок", — сказав музикант.

Бобул додав, що аксесуар коштував десь 10 тисяч доларів. А його найдорожчий подарунок це квартира дочці.

Іво Бобул Фото: Facebook

Виступи перед Путіним та Лукашенком

"Так, було. У Білорусі перед Лукашенком, перед Путіним. У Придністровʼї були там. 10 років було Придністровʼю і запросили мене туди. Я і "Пісняри" були", — сказав український співак.

Виконавець наголосив, що особисто не спілкувався з російським та білоруським президентами.

Про зради

"Немає людини, яка не робили би гріхи. Всі люди грішні. І я тим паче. Вимолюю, як можу. Людина для того зроблена, щоб робити гріхи. Бо без гріхів вона не знайде путь до істини", — сказав Бобул.

Співак додав: "Не крав, це точно, не вбивав, точно, на гарних жінок дивився, а дивитися не можна, а що робити?".

Зокрема, артист упевнений, що позашлюбних дітей у нього немає.

"Це не зараз. Люди зраджували один одному, мабуть, від Адама і Єви. Так стається. Жінки зраджують і чоловіки зраджують. Тільки треба зробити так, щоб ніхто не знав. Серцю не накажеш", — вважає Іво Бобул.

Співак додав, що, на його думку, після того, як "хімія" в стосунках закінчується, "треба щось інше".

