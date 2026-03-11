Иво Бобул резко прокомментировал слова бывшей жены об аборте: "Откуда она взяла это"

Украинский певец Иво Бобул впервые прокомментировал громкие обвинения своей бывшей жены Лилии Сандулесы относительно аборта. Артист заявил, что эти слова не соответствуют действительности и после такого интервью он больше не уважает экс-избранницу.

По словам исполнителя, он был удивлен услышанным и заверил, что ранее никогда не слышал подобных обвинений в свой адрес. Об этом сказал в проекте "Наедине с Гламуром".

"Впервые слышу об этом. После этого интервью я перестал уважать Лилю вообще. Там столько лжи, что я просто удивлялся, откуда она взяла это все и зачем она это сделала", — сказал Бобул.

Певец также вспомнил, что когда-то делал Сандулесе замечания относительно внешнего вида и советовал больше заботиться о себе. Он предположил, что именно это могло обидеть артистку, однако сейчас не намерен выяснять отношения.

"Я поднял ее из небытия, забрал на гастроли, мы сделали два очень хороших тура. Я лишь сказал, что надо за собой следить, хорошо выглядеть. И на это обижаться? Мне очень обидно слышать то, что она сейчас говорит. Я не хочу ни видеть, ни слышать, ни знать", — добавил исполнитель.

Отношения Бобула с Сандулесой

Иво Бобул и Лилия Сандулеса состояли в браке десять лет. Совместных детей у пары не было. В то же время ранее певица заявляла, что в 1994 году была беременна, но, по ее словам, муж тогда настоял на прерывании беременности.

