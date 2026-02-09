Бывшая жена Иво Бобула призналась, что делала аборт, потому что певец не хотел детей
Украинская певица Лилия Сандулеса впервые призналась, что была беременна от Иво Бобула. Впрочем, ей пришлось тогда сделать аборт.
О Сандулесе призналась в интервью Ростиславу Калацинскому.
Сандулеса была беременна от Бобула
"Я была беременна. Это в конце 94-го года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через пару месяцев я говорю, что я беременна, Иво, что будем делать? Он говорит: "Ну, Лиля, мы только приехали. Не надо". Что я должна была делать? Это мой грех. Вот и все. Он не хотел", — сказала артистка.
По словам Лилии Сандулесы, ее бывший избранник тогда хотел строить карьеру.
"Он хотел быть артистом. Зачем он же женился на мне? Я была беременна и, поверьте, что я хотела [ребенка] от мужчины, с кем я живу, кого я люблю. Но Иво без всяких скандалов говорил: "Лиля, мы же только сейчас набрали обороты. Давай потом. У нас все будет. Но мне очень больно. Но без него — как? Ну, никак. Тем более, я хотела ему помощи", — рассказала знаменитость.
Сандулеса добавила, что после этого вынуждена была сделать аборт.
Пока певец не прокомментировал рассказ бывшей жены.
