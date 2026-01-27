Иво Бобул рассказал, как россияне сожгли его дом в Крыму: "Остались стены"

Народный артист Украины Иво Бобул заявил, что его дом в Крыму был сожжен после оккупации полуострова. Об уничтоженной недвижимости певец узнал из фотографий, которые получил от знакомых.

По словам исполнителя хитов "А липы цветут" и "Осенний сад", после 2014 года ему прислали фото дома, который выгорел дотла. Фотографии сделал знакомый таксист, который случайно проезжал мимо. Об этом Иво Бобул рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Сожгли... У меня там один таксист был знакомый, и он проезжал мимо, сфотографировал это. Пылало все", — сказал артист.

Певец отметил, что пытался дистанционно спасти дом и передавал деньги на его восстановление, понимая, что не может лично поехать в Крым и повлиять на ситуацию.

"Там еще остались стены. Я через ребят дал деньги, они крышу сделали, чтобы дождь туда не попадал. Окна забили, и так и стоит там", — добавил исполнитель.

