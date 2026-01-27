"Непростительная ошибка": Иво Бобул высказался о смерти Гиги и сказал, кто "перессорил" артистов из-за его похорон

Украинский певец Иво Бобул прокомментировал смерть артиста Степана Гиги, упрекнув за то, что тот к себе "так относился". Также он раскритиковал композитора Ярослава Боруту, который "перессорил" артистов из-за похорон исполнителя.

Иво Бобул утверждает, что артист много времени уделял концертам, хотя знал, что имеет проблемы со здоровьем. Об этом певец рассказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло 26 января.

"То, что произошло с ним, это непростительная ошибка. Он к себе относился так, видимо", — отметил Бобул.

По его словам, Степану Гизе нужно было внимательнее относиться к себе и уделять себе внимание. Однако тот больше сосредотачивался на творческой карьере.

"Надо было обратить внимание на себя, конечно, концерты-концертами", — считает певец.

Похороны Степана Гиги: кто "рассорил" артистов

Говоря о болезни и смерти коллеги, Иво Бобул также вспомнил сообщение в социальных сетях композитора Ярослава Боруты. Его огорчило, что на прощании с Гигой не заметили всех тех, кто в соцсетях выкладывал сообщения с фотографиями покойного артиста.

Борута обвинил некоторых артистов в том, что они "делали себе пиар" на горе.

"Все прошло бы незаметно если бы как раз те, кто не приехал во Львов, не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь и делать себе пиар на горе его семьи", — писал Борута.

Бобул эти слова осудил, сказав, что у артистов из-за творческой занятости могло не быть возможности приехать на похороны.

"Всех всполошил, кто пришел, кто не пришел на похороны... А он ходил к кому-то на похороны, если с другой стороны взять? А ты ходил к кому-то?", — прокомментировал слова Боруты Иво Бобул.

Артист считает, что таким сообщением он всех "перессорил".

Также Бобул вспомнил, что о состоянии Степана Гиги узнал практически сразу. Он рассказал, что предложил свою помощь, однако в то время это уже было слишком поздно.

