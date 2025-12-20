Дети Степана Гиги сделали заявление после его похорон: "Хотим пообещать" (фото)

Сын и дочь Степана Гиги вышли на связь после смерти легендарного артиста. Квитослава и Степан Гига-младший поблагодарили тех, кто разделил с ними большое горе.

Потомки музыканта, который ушел из жизни 12 декабря, обратились к поклонникам в соцсетях. В совместном посте в Instagram они почтили память звездного отца. В то же время дети народного артиста Украины гордятся быть "детьми великого человека".

Дети Степана Гиги сделали заявление

"От имени детей и внука, искренне благодарим каждого, кто пришел провести нашего папу в последний путь, кто разделил с нами эту тяжелую боль. За то, что нашли слова поддержки или просто молча были рядом. За ваши молитвы, теплые воспоминания, цветы и слезы — как знак любви и уважения. Наш папа был человеком большого сердца. Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в каждом мгновении своей жизни. Он жил так, чтобы оставить след — в сердцах людей, в песнях, в добрых делах, в словах, которые и в дальнейшем будут звучать для нас всех", — написали дети Гиги.

Відео дня

Более того, Квитослава и Степан-младший признались, что произойдет с творческим наследием отца. Они пообещали приложить все усилия, чтобы песни Степана Петровича звучали и в дальнейшем.

"Мы прощаемся, но не прощаемся с памятью. Она будет жить в наших сердцах, в воспоминаниях и в том свете, который он оставил после себя. И сегодня, прощаясь, мы хотим пообещать: дело его жизни будет жить дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, его голос и его ценности не угасли, а и в дальнейшем объединяли людей", — добавили Квитослава и Степан.

Сын и дочь Степана Гиги Фото: Instagram

Умер Степан Гига

О смерти народного артиста Украины стало известно 12 декабря. До этого он некоторое время находился в больнице. Ходили слухи, что певцу ампутировали ногу и он впал в кому. Команда Степана Петровича отрицала эту информацию и требовала опровержения.

Еще 19 ноября представители Гиги сообщили, что его срочно прооперировали и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все ближайшие концерты тогда были отменены.

Похоронили Степана Гигу на Лычаковском кладбище во Львове 15 декабря.

Могила Степана Гиги Фото: Телеграф

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Львовский композитор Ярослав Борута обвинил "столичных коллег" в пиаре на смерти Гиги.

Как выглядит могила певца, на которой поклонники посадили "молодую яворину".

Фокус рассказывал, что известно о семье Степана Гиги.