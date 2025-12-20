Діти Степана Гіги зробили заяву після його похорону: "Хочемо пообіцяти" (фото)

Син та донька Степана Гіги вийшли на звʼязок після смерті легендарного артиста. Квітослава та Степан Гіга-молодший подякували тим, хто розділив з ними велике горе.

Нащадки музиканта, який пішов із життя 12 грудня, звернулися до шанувальників у соцмережах. У спільному дописі в Instagram вони вшанували пам’ять зіркового батька. Водночас діти народного артиста України пишаються бути "дітьми великої людини".

Діти Степана Гіги зробили заяву

"Від імені дітей та онука, щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню дорогу, хто розділив із нами цей важкий біль. За те, що знайшли слова підтримки або просто мовчки були поруч. За ваші молитви, теплі спогади, квіти й сльози — як знак любові та поваги. Наш тато був людиною великого серця. Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід — у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх", — написали діти Гіги.

Ба більше, Квітослава та Степан-молодший зізналися, що станеться з творчим спадком батька. Вони пообіцяли докласти всіх зусиль, аби пісні Степана Петровича лунали й надалі.

"Ми прощаємося, але не прощаємося з пам’яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. І сьогодні, прощаючись, ми хочемо пообіцяти: справа його життя житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей", — додали Квітослава та Степан.

Син та донька Степана Гіги Фото: Instagram

Помер Степан Гіга

Про смерть народного артиста України стало відомо 12 грудня. До цього він певний час перебував у лікарні. Ходили чутки, що співаку ампутували ногу та він впав у кому. Команда Степана Петровича заперечувала цю інформацію та вимагала спростування.

Ще 19 листопада представники Гіги повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі найближчі концерти тоді були скасовані.

Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі у Львові 15 грудня.

Могила Степана Гіги Фото: Телеграф

