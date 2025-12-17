Пел о яворине, а посадили ель: разгорелся скандал из-за дерева на могиле Гиги

В понедельник, 15 декабря, на Лычаковском кладбище во Львове состоялось прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой. После захоронения на его могиле высадили деревце, что неожиданно вызвало активное обсуждение в соцсетях.

В частности в социальной сети Threads разгорелась дискуссия из-за того, какое именно дерево появилось на месте захоронения певца. В видео с церемонии, распространенном в сети, отмечалось, что на могиле посадили молодую яворину — как символ песни "В райском саду", более известной под названием "Яворина".

В то же время пользователи обратили внимание, что на кадрах видно не яворину, а хвойное дерево — ель или ель. Это вызвало волну комментариев. Одна из пользовательниц отметила, что в тексте песни говорится именно о яворине, тогда как на могиле посадили другое дерево, и выразила сомнение относительно такого выбора.

В ответ в комментариях отметили, что песня не является личным завещанием Степана Гиги, а была написана как реквием памяти Назария Яремчука. Также отмечалось, что зимой лиственные деревья не высаживают, поэтому яворину планируют посадить весной. Автор сообщения ответила, что это можно было объяснить без эмоций, ведь сейчас на могиле уже растет другое дерево и нет уверенности, что яворину действительно высадят позже.

К обсуждению присоединились и другие пользователи, которые объясняли, что яворина — это разновидность клена, а не хвойное дерево, поэтому ее сажают только в соответствующий сезон.

Отдельно один из пользователей Threads подробно объяснил, почему на могиле Степана Гиги появилась именно ель. По его словам, песня "В райском саду" не была написана о самом певце и не содержала его пожеланий относительно захоронения. Слова к ней Степан Галябарда создал в день смерти Назария Яремчука, а название "Яворина" закрепилось уже со временем, когда песня стала известной в народе.

Также он отметил, что ель специально привезли из Закарпатья — из родных для Степана Гиги мест. Дерево подготовили заранее и высадили с учетом времени года и устоявшихся традиций. Отдельно подчеркивалось, что явор — большое дерево с мощной корневой системой, и его высадка на кладбище требует особых условий.

Почему на могиле Степана Гиги не посадили яворину

Как объясняло издание NV, яворина — это лиственное дерево, известное также как клен-явор или клен белый. Оно может достигать 20-35 метров в высоту, жить несколько сотен лет и в украинской традиции символизирует бессмертие. В то же время во время прощания сообщалось, что в декабре прижиться может только ель. Именно поэтому ее привез из Закарпатья друг покойного певца, который работает лесником. Участники церемонии заверили, что ель на могиле Степана Гиги планируют высадить весной, когда для этого будут надлежащие условия.

Напомним, что Степана Гигу похоронили во Львове на 75-м поле Лычаковского кладбища, где также покоится много украинских известных людей.

