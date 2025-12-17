Співав про яворину, а посадили смереку: розгорівся скандал через дерево на могилі Гіги

У понеділок, 15 грудня, на Личаківському цвинтарі у Львові відбулося прощання з народним артистом України Степаном Гігою. Після поховання на його могилі висадили деревце, що несподівано спричинило активне обговорення в соцмережах.

Зокрема у соціальній мережі Threads розгорілася дискусія через те, яке саме дерево з’явилося на місці поховання співака. У відео з церемонії, поширеному в мережі, зазначалося, що на могилі посадили молоду яворину — як символ пісні "У райському саду", більш відомої під назвою "Яворина".

Водночас користувачі звернули увагу, що на кадрах видно не яворину, а хвойне дерево — ялину або смереку. Це викликало хвилю коментарів. Одна з користувачок зауважила, що в тексті пісні йдеться саме про яворину, тоді як на могилі посадили інше дерево, і висловила сумнів щодо такого вибору.

У Threads розгорівся скандал через дерево на могилі Гіги

У відповідь у коментарях наголосили, що пісня не є особистим заповітом Степана Гіги, а була написана як реквієм пам’яті Назарія Яремчука. Також зазначалося, що взимку листяні дерева не висаджують, тому яворину планують посадити навесні. Авторка допису відповіла, що це можна було пояснити без емоцій, адже наразі на могилі вже росте інше дерево і немає впевненості, що яворину справді висадять пізніше.

У Threads розгорівся скандал через дерево на могилі Гіги

До обговорення долучилися й інші користувачі, які пояснювали, що яворина — це різновид клена, а не хвойне дерево, тому її садять лише у відповідний сезон.

Окремо один із користувачів Threads детально пояснив, чому на могилі Степана Гіги з’явилася саме ялина. За його словами, пісня "У райському саду" не була написана про самого співака і не містила його побажань щодо поховання. Слова до неї Степан Галябарда створив у день смерті Назарія Яремчука, а назва "Яворина" закріпилася вже згодом, коли пісня стала відомою в народі.

У Threads розгорівся скандал через дерево на могилі Гіги

Також він зазначив, що ялину спеціально привезли із Закарпаття — з рідних для Степана Гіги місць. Дерево підготували заздалегідь і висадили з урахуванням пори року та усталених традицій. Окремо наголошувалося, що явір є великим деревом із потужною кореневою системою, і його висадження на цвинтарі потребує особливих умов.

Чому на могилі Степана Гіги не посадили яворину

Як пояснювало видання NV, яворина — це листяне дерево, відоме також як клен-явір або клен білий. Воно може досягати 20–35 метрів заввишки, жити кілька сотень років і в українській традиції символізує безсмертя. Водночас під час прощання повідомлялося, що в грудні прижитися може лише ялина. Саме тому її привіз із Закарпаття друг покійного співака, який працює лісником. Учасники церемонії запевнили, що яворину на могилі Степана Гіги планують висадити навесні, коли для цього будуть належні умови.

Нагадаємо, що Степана Гігу поховали у Львові на 75-му полі Личаківського кладовища, де також спочиває багато українських відомих людей.

Нагадаємо, що Степана Гігу поховали у Львові на 75-му полі Личаківського кладовища, де також спочиває багато українських відомих людей.