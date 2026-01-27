"Непробачна помилка": Іво Бобул висловився про смерть Гіги і сказав, хто "пересварив" артистів через його похорон

Український співак Іво Бобул прокоментував смерть артиста Степана Гіги, дорікнувши за те, що той до себе "так ставився". Також він розкритикував композитора Ярослава Боруту, який "пересварив" артистів через похорон виконавця.

Іво Бобул стверджує, що артист багато часу приділяв концертам, хоча знав, що має негаразди зі здоров'ям. Про це співак розповів під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що вийшло 26 січня.

"Те, що сталося з ним, це непробачна помилка. Він до себе ставився так, мабуть", — зазначив Бобул.

За його словами, Степану Гізі потрібно було уважніше ставитися до себе й приділяти собі увагу. Однак той більше зосереджувався на творчій кар'єрі.

"Треба було звернути увагу на себе, звичайно, концерти-концертами", — вважає співак.

Похорон Степана Гіги: хто "розсварив" артистів

Говорячи про хворобу і смерть колеги, Іво Бобул також пригадав допис у соціальних мережах композитора Ярослава Борути. Його засмутило, що на прощанні з Гігою не помітили усіх тих, хто у соцмережах викладав дописи з фотографіями покійного артиста.

Борута звинуватив деяких артистів у тому, що вони "робили собі піар" на горі.

"Все пройшло б непомітно якби якраз ті, хто не приїхав до Львова, не почали із Степаном викладати давні фото і під ними виписувати всякі нісенітниці та робити собі піар на горі його родини", — писав Борута.

Бобул ці слова засудив, сказавши, що в артистів через творчу зайнятість могло не бути можливості приїхати на похорон.

"Усіх сполошив, хто прийшов, хто не прийшов на похорон… А він ходив до когось на похорон, якщо з іншого боку взяти? А ти ходив до когось?", — прокоментував слова Борути Іво Бобул.

Артист вважає, що таким дописом він усіх "пересварив".

Також Бобул згадав, що про стан Степана Гіги дізнався практично одразу. Він розповів, що запропонував свою допомогу, однак на той час це вже було надто пізно.

