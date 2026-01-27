Іво Бобул розповів, як росіяни спалили його дім у Криму: "Залишились стіни"

Народний артист України Іво Бобул заявив, що його будинок у Криму був спалений після окупації півострова. Про знищену нерухомість співак дізнався зі світлин, які отримав від знайомих.

За словами виконавця хітів "А липи цвітуть" та "Осінній сад", після 2014 року йому надіслали фото будинку, який вигорів ущент. Світлини зробив знайомий таксист, який випадково проїжджав повз. Про це Іво Бобул розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

"Спалили… У мене там один таксист був знайомий, і він проїжджав повз, сфотографував це. Палало все", — сказав артист.

Співак зазначив, що намагався дистанційно врятувати будинок і передавав гроші на його відновлення, розуміючи, що не може особисто поїхати до Криму та вплинути на ситуацію.

"Там ще залишились стіни. Я через хлопців дав гроші, вони дах зробили, щоб дощ туди не потрапляв. Вікна забили, і так і стоїть там", — додав виконавець.

