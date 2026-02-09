Колишня дружина Іво Бобула зізналася, що робила аборт, бо співак не хотів дітей

Українська співачка Лілія Сандулеса вперше зізналася, що була вагітна від Іво Бобула. Втім, їй довелося тоді зробити аборт.

Про Сандулеса зізналася в інтерв'ю Ростиславу Калацинському.

Сандулеса була вагітна від Бобула

"Я була вагітна. Це наприкінці 94-го року. Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через пару місяців я кажу, що я вагітна, Іво, що будемо робити? Каже: "Ну, Ліля, ми тільки приїхали. Ну не треба". Що я мала робити? Це мій гріх. Ось і все. Він не хотів", — сказала артистка.

За словами Лілії Сандулеси, її колишній обранець тоді хотів будувати кар'єру.

"Він хотів бути артистом. Нащо він же ж оженився на мені? Я була вагітна і, повірте, що я хотіла [дитину] від чоловіка, з ким я живу, кого я люблю. Але Іво без ніяких скандалів казав: "Лілю, ми ж тільки зараз набрали обертів. Давай потім. У нас все буде. Але мені дуже боляче. Але без нього — як? Ну, ніяк. Тим паче, я хотіла йому допомоги", — розповіла знаменитість.

Відео дня

Сандулеса додала, що після цього змушена була зробити аборт.

Іво Бобул та Лілія Сандулеса Фото: З відкритих джерел

Наразі співак не прокоментував розповідь колишньої дружини.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Іво Бобул несподівано критично висловився про творчість співачки Ірини Білик.

Народний артист України заявив, що його будинок у Криму був спалений після окупації півострова росіянами.

Крім того, Бобул прокоментував смерть Степана Гіги, дорікнувши за те, що той до себе "так ставився". Також артист розкритикував композитора Ярослава Боруту, який "пересварив" артистів через похорон виконавця.