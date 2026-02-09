Підтримайте нас RU
Колишня дружина Іво Бобула зізналася, що робила аборт, бо співак не хотів дітей

ексдружина Іво Бобула заявила, що робила аборт
Іво Бобул | Фото: YouTube

Українська співачка Лілія Сандулеса вперше зізналася, що була вагітна від Іво Бобула. Втім, їй довелося тоді зробити аборт.

Про Сандулеса зізналася в інтерв'ю Ростиславу Калацинському.

Сандулеса була вагітна від Бобула

"Я була вагітна. Це наприкінці 94-го року. Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через пару місяців я кажу, що я вагітна, Іво, що будемо робити? Каже: "Ну, Ліля, ми тільки приїхали. Ну не треба". Що я мала робити? Це мій гріх. Ось і все. Він не хотів", — сказала артистка.

За словами Лілії Сандулеси, її колишній обранець тоді хотів будувати кар'єру.

"Він хотів бути артистом. Нащо він же ж оженився на мені? Я була вагітна і, повірте, що я хотіла [дитину] від чоловіка, з ким я живу, кого я люблю. Але Іво без ніяких скандалів казав: "Лілю, ми ж тільки зараз набрали обертів. Давай потім. У нас все буде. Але мені дуже боляче. Але без нього — як? Ну, ніяк. Тим паче, я хотіла йому допомоги", — розповіла знаменитість.

Сандулеса додала, що після цього змушена була зробити аборт.

Іво Бобул та Лілія Сандулеса
Іво Бобул та Лілія Сандулеса
Фото: З відкритих джерел

Наразі співак не прокоментував розповідь колишньої дружини.

