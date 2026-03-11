Іво Бобул заперечує слова колишньої дружини про аборт: "Звідки вона взяла це"

Український співак Іво Бобул уперше прокоментував гучні звинувачення своєї колишньої дружини Лілії Сандулеси щодо аборту. Артист заявив, що ці слова не відповідають дійсності й після такого інтерв’ю він більше не поважає ексобраницю.

За словами виконавця, він був здивований почутим і запевнив, що раніше ніколи не чув подібних звинувачень на свою адресу. Про це сказав у проєкті "Наодинці з Гламуром".

"Вперше чую про це. Після цього інтерв'ю я припинив поважати Лілю взагалі. Там стільки брехні, що я просто дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила", — сказав Бобул.

Співак також згадав, що колись робив Сандулесі зауваження щодо зовнішнього вигляду та радив більше дбати про себе. Він припустив, що саме це могло образити артистку, однак зараз не має наміру з’ясовувати стосунки.

"Я підняв її з небуття, забрав на гастролі, ми зробили два дуже гарні тури. Я лише сказав, що треба за собою стежити, мати гарний вигляд. І на це ображатися? Мені дуже образливо чути те, що вона зараз говорить. Я не хочу ні бачити, ні чути, ні знати", — додав виконавець.

Стосунки Бобула з Сандулесою

Іво Бобул і Лілія Сандулеса перебували у шлюбі десять років. Спільних дітей у пари не було. Водночас раніше співачка заявляла, що у 1994 році була вагітна, але, за її словами, чоловік тоді наполіг на перериванні вагітності.

