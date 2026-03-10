Євген Рибчинський розкритикував Іво Бобула через Лорак і Повалій — той відповів (фото)

Співак Іво Бобул різко відповів поету і продюсеру Євгену Рибчинському після їхнього публічного конфлікту через позицію артиста щодо Ані Лорак і Таїсії Повалій. Виконавець заявив, що більше не хоче мати нічого спільного з Рибчинським і фактично "викреслив" його зі свого життя.

Народний артист України Іво Бобул у проєкті "Наодинці з Гламуром" уперше прокоментував резонанс, який виник після його інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. Зокрема, співак відповів на жорстку реакцію поета й продюсера Євгена Рибчинського, який раніше різко розкритикував Бобула за його висловлювання про співачок Ані Лорак і Таїсію Повалій.

Після скандального інтерв’ю Рибчинський публічно дорікнув артисту за позицію під час війни та звинуватив його у виправданні колабораціонізму. У коментарі в соцмережах він написав, що Бобул нібито "виправдовує зраду двох запроданок-колаборанток Лорак і Повалій", і емоційно попрощався з ним.

Євген Рибчинський про Іво Бобула Фото: Facebook

Сам Бобул у відповідь заявив, що слова Рибчинського його не зачепили, але після цього конфлікту він не хоче підтримувати з ним жодних стосунків.

"А що він — мій тато? Я що його син? Він для мене просто помер. Я його не знаю і хочу забути про нього, хоча знаю його змалку. На ображених не ображаюся. Це якась дурня. Він на себе дуже багато взяв", — сказав співак у коментарі журналістці Анні Севастьяновій.

Артист також нагадав, що Рибчинський свого часу співпрацював із Таїсією Повалій і писав для неї пісні. За словами Бобула, саме продюсер допоміг співачці здобути популярність.

Крім того, співак заявив, що не шкодує про своє гучне інтерв’ю Дмитру Гордону. Попри хвилю критики в соцмережах, він запевняє, що сказав тоді саме те, що думає.

"Я казав те, що відчуваю. І мені дуже сподобалося це інтерв’ю. Так, мене сварили, кляли, писали різні гидоти, але я роблю свою справу — чесно і нікого не ображаючи", — підсумував Бобул.

