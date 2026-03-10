Евгений Рыбчинский раскритиковал Иво Бобула из-за Лорак и Повалий — тот ответил (фото)

Певец Иво Бобул резко ответил поэту и продюсеру Евгению Рыбчинскому после их публичного конфликта из-за позиции артиста в отношении Ани Лорак и Таисии Повалий. Исполнитель заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с Рыбчинским и фактически "вычеркнул" его из своей жизни.

Народный артист Украины Иво Бобул в проекте "Наедине с Гламуром" впервые прокомментировал резонанс, который возник после его интервью журналисту Дмитрию Гордону. В частности, певец ответил на жесткую реакцию поэта и продюсера Евгения Рыбчинского, который ранее резко раскритиковал Бобула за его высказывания о певицах Ани Лорак и Таисии Повалий.

После скандального интервью Рыбчинский публично упрекнул артиста за позицию во время войны и обвинил его в оправдании коллаборационизма. В комментарии в соцсетях он написал, что Бобул якобы "оправдывает измену двух запроданок-коллаборационисток Лорак и Повалий", и эмоционально попрощался с ним.

Відео дня

Евгений Рыбчинский об Иво Бобуле Фото: Facebook

Сам Бобул в ответ заявил, что слова Рыбчинского его не задели, но после этого конфликта он не хочет поддерживать с ним никаких отношений.

"А что он — мой папа? Я что его сын? Он для меня просто умер. Я его не знаю и хочу забыть о нем, хотя знаю его с детства. На обиженных не обижаюсь. Это какая-то ерунда. Он на себя очень много взял", — сказал певец в комментарии журналистке Анне Севастьяновой.

Артист также напомнил, что Рыбчинский в свое время сотрудничал с Таисией Повалий и писал для нее песни. По словам Бобула, именно продюсер помог певице обрести популярность.

Кроме того, певец заявил, что не жалеет о своем громком интервью Дмитрию Гордону. Несмотря на волну критики в соцсетях, он уверяет, что сказал тогда именно то, что думает.

"Я говорил то, что чувствую. И мне очень понравилось это интервью. Да, меня ругали, кляли, писали разные гадости, но я делаю свое дело — честно и никого не обижая", — подытожил Бобул.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывшая жена Иво Бобула призналась, что делала аборт, потому что певец не хотел детей.

Народный артист Украины заявил, что его дом в Крыму был сожжен после оккупации полуострова россиянами.

Кроме того, Бобул прокомментировал смерть Степана Гиги, упрекнув за то, что тот к себе "так относился". Также артист раскритиковал композитора Ярослава Боруту, который "перессорил" артистов из-за похорон исполнителя.