"З глузду зʼїхали?": Іво Бобул прокоментував своє схуднення (фото)
Народний артист України Іво Бобул, який зовсмі скоро відзначить 73-річчя, вперше прокоментував своє кардинальне схуднення.
Нещодавно в мережі завірусилося фото співака, на якому він помітно змінився. Тепер у проєкті "ЖВЛ представляє" Іво Васильович відповів хейтерам.
Іво Бобул сильно схуд
Бобул наголосив, що не хоче публічно називати причину свого схуднення.
"Я завжди кажу: вчасно заспиртувався. Так Бог дав. Виставив фотографію, де у Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але стільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали, чи живете на іншій планеті? Люди старіють і ви теж будете такими. Не треба це казати. Я не купюра, щоб подобатися", — заявив народний артист.
Бобул порадив пройти повз, якщо він комусь не подобається. Втім, причину схуднення розкривати все ж не стане.
"Не скажу ні слова. Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні — все. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, просто поважати", — каже музикант
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Бобул прокоментував гучну заяву колишньої дружини Лілії Сандулеси щодо аборту.
- Іво Васильович критично висловився про творчість співачки Ірини Білик.
Крім того, народний артист України пригадав, як виступав перед Путіним та Лукашенком свого часу.