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Стиль життя

"З глузду зʼїхали?": Іво Бобул прокоментував своє схуднення (фото)

Іво Бобул прокоментував своє схуднення
Іво Бобул | Фото: YouTube

Народний артист України Іво Бобул, який зовсмі скоро відзначить 73-річчя, вперше прокоментував своє кардинальне схуднення.

Нещодавно в мережі завірусилося фото співака, на якому він помітно змінився. Тепер у проєкті "ЖВЛ представляє" Іво Васильович відповів хейтерам.

Іво Бобул сильно схуд

Бобул наголосив, що не хоче публічно називати причину свого схуднення.

"Я завжди кажу: вчасно заспиртувався. Так Бог дав. Виставив фотографію, де у Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але стільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали, чи живете на іншій планеті? Люди старіють і ви теж будете такими. Не треба це казати. Я не купюра, щоб подобатися", — заявив народний артист.

Бобул порадив пройти повз, якщо він комусь не подобається. Втім, причину схуднення розкривати все ж не стане.

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"Не скажу ні слова. Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні — все. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, просто поважати", — каже музикант

Іво Бобул сильно схуд
Іво Бобул сильно схуд
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, народний артист України пригадав, як виступав перед Путіним та Лукашенком свого часу.