"З глузду зʼїхали?": Іво Бобул прокоментував своє схуднення (фото)

Народний артист України Іво Бобул, який зовсмі скоро відзначить 73-річчя, вперше прокоментував своє кардинальне схуднення.

Нещодавно в мережі завірусилося фото співака, на якому він помітно змінився. Тепер у проєкті "ЖВЛ представляє" Іво Васильович відповів хейтерам.

Іво Бобул сильно схуд

Бобул наголосив, що не хоче публічно називати причину свого схуднення.

"Я завжди кажу: вчасно заспиртувався. Так Бог дав. Виставив фотографію, де у Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але стільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали, чи живете на іншій планеті? Люди старіють і ви теж будете такими. Не треба це казати. Я не купюра, щоб подобатися", — заявив народний артист.

Бобул порадив пройти повз, якщо він комусь не подобається. Втім, причину схуднення розкривати все ж не стане.

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"Не скажу ні слова. Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні — все. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, просто поважати", — каже музикант

Іво Бобул сильно схуд Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бобул прокоментував гучну заяву колишньої дружини Лілії Сандулеси щодо аборту.

Іво Васильович критично висловився про творчість співачки Ірини Білик.

Крім того, народний артист України пригадав, як виступав перед Путіним та Лукашенком свого часу.