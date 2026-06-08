72-річний Іво Бобул сильно схуд: співака тепер не впізнати (фото)

Український співак Іво Бобул напередодні свого 73-річчя приголомшив фанатів значним схудненням.

Народний артист України побував в одному з готелів у Чернівцях, де в нього є навіть іменний номер-музей.

Іво Бобул схуд

Адміністрація "Буковини" не змогла оминути увагою візит знаменитості, тому у своєму Instagram похизувалася кадром з Іво Васильовичем біля рецепції.

А пильні українці швидко помітили, як Бобул кардинально схуднув:.

"Як побороти в собі цю дилему? Людоньки: неприязнь до цієї особистості, і захват та любов до його пісень".

"Добре виглядаєте".

"О Іво так гарно похудав чи такий ракурс. А може оземпік. Шоб не було, вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати".

"Шось Бобул похудав".

Сам Іво Васильович зміни в зовнішності коментувати не став. За кілька днів йому виповниться 73 роки.

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Іво Бобул Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Іво Бобул прокоментував гучну заяву своєї колишньої дружини Лілії Сандулеси щодо аборту.

Український співак та композитор несподівано критично висловився про творчість своєї колеги по сцені Ірини Білик.

Крім того, артист пригадав, як виступав перед Путіним та Лукашенком. Зокрема, артист поміркував про те, чому люди зраджують у стосунках.