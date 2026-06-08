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Стиль життя

72-річний Іво Бобул сильно схуд: співака тепер не впізнати (фото)

Іво Бобул вразив результатами схуднення
Іво Бобул | Фото: Instagram

Український співак Іво Бобул напередодні свого 73-річчя приголомшив фанатів значним схудненням.

Народний артист України побував в одному з готелів у Чернівцях, де в нього є навіть іменний номер-музей.

Іво Бобул схуд

Адміністрація "Буковини" не змогла оминути увагою візит знаменитості, тому у своєму Instagram похизувалася кадром з Іво Васильовичем біля рецепції.

А пильні українці швидко помітили, як Бобул кардинально схуднув:.

  • "Як побороти в собі цю дилему? Людоньки: неприязнь до цієї особистості, і захват та любов до його пісень".
  • "Добре виглядаєте".
  • "О Іво так гарно похудав чи такий ракурс. А може оземпік. Шоб не було, вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати".
  • "Шось Бобул похудав".

Сам Іво Васильович зміни в зовнішності коментувати не став. За кілька днів йому виповниться 73 роки.

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Іво Бобул
Іво Бобул
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, артист пригадав, як виступав перед Путіним та Лукашенком. Зокрема, артист поміркував про те, чому люди зраджують у стосунках.