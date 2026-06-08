72-летний Иво Бобул сильно похудел: певца теперь не узнать (фото)

Украинский певец Иво Бобул накануне своего 73-летия ошеломил фанатов значительным похудением.

Народный артист Украины побывал в одном из отелей в Черновцах, где у него есть даже именной номер-музей.

Иво Бобул похудел

Администрация "Буковины" не смогла обойти вниманием визит знаменитости, поэтому в своем Instagram похвасталась кадром с Иво Васильевичем у рецепции.

А бдительные украинцы быстро заметили, как Бобул кардинально похудел:.

"Как побороть в себе эту дилемму? Людоньки: неприязнь к этой личности, и восторг и любовь к его песням".

"Вы хорошо выглядите".

"О Иво так хорошо похудел или такой ракурс. А может оземпик. Шоб не было, вид замечательный. Спасибо за творчество. Так держать".

"Шось Бобул похудел".

Сам Иво Васильевич изменения во внешности комментировать не стал. Через несколько дней ему исполнится 73 года.

Відео дня

Иво Бобул Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Иво Бобул прокомментировал громкое заявление своей бывшей жены Лилии Сандулесы относительно аборта.

Украинский певец и композитор неожиданно критически высказался о творчестве своей коллеги по сцене Ирины Билык.

Кроме того, артист вспомнил, как выступал перед Путиным и Лукашенко. В частности, артист поразмышлял о том, почему люди изменяют в отношениях.