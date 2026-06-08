Стиль жизни
72-летний Иво Бобул сильно похудел: певца теперь не узнать (фото)
Украинский певец Иво Бобул накануне своего 73-летия ошеломил фанатов значительным похудением.
Народный артист Украины побывал в одном из отелей в Черновцах, где у него есть даже именной номер-музей.
Иво Бобул похудел
Администрация "Буковины" не смогла обойти вниманием визит знаменитости, поэтому в своем Instagram похвасталась кадром с Иво Васильевичем у рецепции.
А бдительные украинцы быстро заметили, как Бобул кардинально похудел:.
- "Как побороть в себе эту дилемму? Людоньки: неприязнь к этой личности, и восторг и любовь к его песням".
- "Вы хорошо выглядите".
- "О Иво так хорошо похудел или такой ракурс. А может оземпик. Шоб не было, вид замечательный. Спасибо за творчество. Так держать".
- "Шось Бобул похудел".
Сам Иво Васильевич изменения во внешности комментировать не стал. Через несколько дней ему исполнится 73 года.
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Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Иво Бобул прокомментировал громкое заявление своей бывшей жены Лилии Сандулесы относительно аборта.
- Украинский певец и композитор неожиданно критически высказался о творчестве своей коллеги по сцене Ирины Билык.
Кроме того, артист вспомнил, как выступал перед Путиным и Лукашенко. В частности, артист поразмышлял о том, почему люди изменяют в отношениях.