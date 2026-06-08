UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

72-летний Иво Бобул сильно похудел: певца теперь не узнать (фото)

Иво Бобул поразил результатами похудения
Иво Бобул | Фото: Instagram

Украинский певец Иво Бобул накануне своего 73-летия ошеломил фанатов значительным похудением.

Народный артист Украины побывал в одном из отелей в Черновцах, где у него есть даже именной номер-музей.

Иво Бобул похудел

Администрация "Буковины" не смогла обойти вниманием визит знаменитости, поэтому в своем Instagram похвасталась кадром с Иво Васильевичем у рецепции.

А бдительные украинцы быстро заметили, как Бобул кардинально похудел:.

  • "Как побороть в себе эту дилемму? Людоньки: неприязнь к этой личности, и восторг и любовь к его песням".
  • "Вы хорошо выглядите".
  • "О Иво так хорошо похудел или такой ракурс. А может оземпик. Шоб не было, вид замечательный. Спасибо за творчество. Так держать".
  • "Шось Бобул похудел".

Сам Иво Васильевич изменения во внешности комментировать не стал. Через несколько дней ему исполнится 73 года.

Відео дня
Иво Бобул
Иво Бобул
Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, артист вспомнил, как выступал перед Путиным и Лукашенко. В частности, артист поразмышлял о том, почему люди изменяют в отношениях.