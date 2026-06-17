Иво Бобулу — 73 года. Как выглядят его жены и дети (фото)

Сегодня, 17 июня, народный артист Украины Иво Бобул отмечает 73-летие. За свою жизнь певец четыре раза женился и стал отцом троих детей.

По случаю дня рождения музыканта. Фокус рассказывает, что известно о его личной жизни.

Жёны и дети Иво Бобула

Первый брак именинника был недолгим. У пары родился сын Руслан, который сейчас живет в США. Причиной развода Бобул называл вмешательство тещи, которая якобы настраивала жену против него.

Во втором браке у народного артиста родилась дочь Людмила. Женщина ведет совсем не звездную жизнь в Черновцах. У нее есть муж и две дочери. Людмила получила образование психолога и владеет небольшим бизнесом. Отец подарил ей квартиру.

Иво Бобул с дочерью Фото: Соцсети

Второй брак Бобула как раз пришелся на период активного развития его карьеры. Позже артист рассказывал, что развод произошел из-за измены жены.

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Аборт Сандулесу

Позже в жизни музыканта был брак с эстрадной певицей Лилией Сандулесу. Они вместе выступали и прожили в браке десять лет.

Певица недавно впервые призналась, что была беременна от Иво Бобула. Впрочем, ей пришлось тогда сделать аборт.

"Я была беременна. Это было в конце 94-го года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через пару месяцев я говорю: "Иво, я беременна, что будем делать?" Он отвечает: "Ну, Лиля, мы только приехали. Ну, не надо". Что я должна была делать? Это мой грех. Вот и все. Он не хотел", — сказала Лилия.

По словам Сандулесы, её бывший тогда хотел строить карьеру.

Иво Бобул и Лилия Сандулесу Фото: Из открытых источников

Нынешняя жена Бобула

Нынешняя жена именинника — Наталья Бобул — моложе своего знаменитого супруга на 12 лет. У них родился сын Даниил.

Бобул говорил, что в своей жене он обрёл то, чего не было ни в одной из его бывших — мудрость.

Иво Бобул с женой Фото: Соцсети

Интересно, что крестным отцом Данила стал второй президент Украины Леонид Кучма. Более того, Бобул назвал сына в честь отца политика и, прежде чем это сделать, позвонил куму и спросил разрешения.

20-летний Даниил находится в Украине и получает высшее образование. Юноша учится в Институте международных отношений.

Иво Бобул с женой и сыном Фото: соцсети

Помимо детей, у артиста уже есть трое внуков.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Иво Бобул накануне своего 73-летия поразил поклонников значительным похудением.

Певец прокомментировал свое кардинальное похудение.

Кроме того, народный артист Украины вспомнил, как выступал перед Путиным и Лукашенко.