Іво Бобулу — 73. Як виглядають його дружини та діти (фото)

Сьогодні, 17 червня, народний артист України Іво Бобул відзначає 73-річчя. За своє життя співак був чотири рази одружений та став батьком трьох дітей.

З нагоди дня народження музиканта. Фокус розповідає, що відомо про його особисте життя.

Дружини та діти Іво Бобула

Перший шлюб іменинника був нетривалим. У пари народився син Руслан, який наразі живе в США. Причиною розлучення Бобул називав втручання тещі, яка начебто налаштовувала дружину проти нього.

У другому шлюбі у народного артиста народилася донька Людмила. Жінка живе зовсім не зірковим життям у Чернівцях. Вона має чоловіка та двох доньок. Людмила здобула професію психологині та має невеличкий бізнес. Батько подарував їй квартиру.

Іво Бобул з донькою Фото: Соцмережi

Другий шлюб Бобула якраз збігся з активним розвитком його кар’єри. Артист згодом казав, що розлучення сталося через зраду дружини.

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Аборт Сандулесу

Згодом у житті музиканта був шлюб з естрадною співачкою Лілією Сандулесу. Вони разом виступали та прожили у шлюбі десять років.

Співачка нещодавно вперше зізналася, що була вагітна від Іво Бобула. Втім, їй довелося тоді зробити аборт.

"Я була вагітна. Це наприкінці 94-го року. Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через пару місяців я кажу, що я вагітна, Іво, що будемо робити? Каже: "Ну, Ліля, ми тільки приїхали. Ну не треба". Що я мала робити? Це мій гріх. Ось і все. Він не хотів", — сказала Лілія.

За словами Сандулеси, її колишній тоді хотів будувати кар'єру.

Іво Бобул та Лілія Сандулесу Фото: З відкритих джерел

Теперішня дружина Бобула

Нинішня дружина іменинника — Наталя Бобул — молодша за зіркового обранця на 12 років. У них народився син Данило.

Бобул казав, що у дружині він знайшов те, що не було в жодній з його колишніх — мудрість.

Іво Бобул з дружиною Фото: Соцмережi

Цікаво, що хрещеним батьком Данила став другий президент України Леонід Кучма. Ба більше, сина Бобул назвав на честь батька політика і, перш ніж це зробити, зателефонував куму і запитав дозволу.

20-річний Данило перебуває в Україні та здобуває вищу освіту. Юнак навчається в Інституті міжнародних відносин.

Іво Бобул з дружиною та сином Фото: соцмережi

Окрім дітей, артист уже має трьох онуків.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Іво Бобул напередодні свого 73-річчя приголомшив фанатів значним схудненням.

Співак прокоментував своє кардинальне схуднення.

Крім того, народний артист України пригадав, як виступав перед Путіним та Лукашенком.