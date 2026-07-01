Іво Бобул вперше зізнався, чому схуд і скільки кілограмів скинув: "Було важко"

Народний артист України Іво Бобул нарешті розкрив секрет свого помітного схуднення, яке тривалий час інтригувало його шанувальників. У новому інтерв'ю співак зізнався, що скинув понад 15 кілограмів заради легкості на сцені та в повсякденному житті.

73-річний Іво Бобул рішуче спростував чутки про можливі проблеми зі здоров'ям, наголосивши, що зміна зовнішності є його особистим і цілком усвідомленим кроком. В ефірі проєкту "Наодинці з Гламуром" Іво Васильович поділився, що головним стимулом для змін стало відчуття фізичної важкості, яке заважало виступати.

Іво Бобул розповів, чому схуд Фото: YouTube

"Це особисте бажання, бо було важко для сцени та життя. Тому я порадився з лікарями, сім’єю й вирішили трохи скинути, стати гарним", — заявив Бобул.

Професійний підхід та підтримка

Шлях до нової форми артист долав під пильним наглядом фахівців та завдяки міцному тилу. Співак підкреслив, що досягти вражаючого результату йому допомогли регулярні поради лікарів та безумовна підтримка родини. Водночас, попри готовність розкрити кількість скинутих кілограмів, свою фінальну цифру на вагах виконавець наразі тримає в таємниці.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іво Бобул сильно схуд — настільки, що співака тепер не впізнати. Народний артист України побував в одному з готелів у Чернівцях, де в нього є навіть іменний номер-музей. Адміністрація "Буковини" не змогла оминути увагою візит знаменитості, тому у своєму Instagram похизувалася кадром з Іво Васильовичем біля рецепції.

Раніше Бобул наголошував, що не хоче публічно називати причину свого схуднення.

Крім того, Фокус розповідав, як виглядають його дружина та діти.