"Фотошоп": известный телеведущий показал себя до и после похудения (фото)

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич удивил подписчиков коллажем, на котором продемонстрировал кардинальные изменения в своей внешности. Поклонники неоднозначно отнеслись к таким метаморфозам, в шутку заподозрив знаменитость в использовании графических редакторов.

Сам Анатолич подписал публикацию как эксперимент с прической, отметив: "Открыл лоб — и стал совсем другим человеком. Вот что делает с человеком правильная прическа". На снимке он сравнил свою фотографию в свободной рубашке с более свежим кадром, где он позирует в розовой футболке с новой укладкой.

Подписчики не остались в стороне и начали активно обсуждать изменения, в частности, оставляя комментарии о "фотошопе", которые, очевидно, являются дружеской шуткой.

Другие шутят, что весь секрет перевоплощения заключается лишь в смене стиля и ожерелье на шее.

Анатолий Анатолич показал себя до и после похудения Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

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