"Бездушне ставлення": у мережі скандал через штраф дружині Анатоліча за порушення ПДР — усі деталі

Штраф за забруднений номерний знак, виписаний піарниці Юлії Бойко патрульною поліцією в передмісті Києва в умовах морозу, бруду на дорогах і відключень світла, спричинив гучний суспільний резонанс. Історія переросла в публічну дискусію про людяність, доречність формального підходу та роль поліції під час війни.

У коментарі Фокусу Юлія Бойко пояснила, за яких обставин сталася ситуація та чому вважає її показовою для тисяч українців.

Юлія Бойко отримала штраф, коли їхала на похорон

За словами Юлії, її зупинили патрульні дорогою з Вишгорода до Клавдієвого та виписали штраф за забруднений номерний знак у день, коли температура опустилася до +1, дороги були вкриті суцільною кашею, а через відключення світла більшість автомийок не працювали.

"Хочу пояснити головне: у цій ситуації питання зовсім не в грошах і не в небажанні сплатити штраф. Питання — у хамському, бездушному ставленні патрульних. На моєму місці міг опинитися будь-хто. Кожен киянин. Ситуація типова, однакова для всіх", — наголошує вона.

Юлія зазначає, що в нинішніх умовах виписувати штраф за немитий номер — це не про безпеку дорожнього руху і не про закон, а про тиск на людей, які й без того перебувають у стані постійного стресу.

"Ми всі зараз на взводі. Емоційне напруження зашкалює. Коли світло, наприклад у нас у Вишгороді, дають лише 3–4 години на добу. Коли більшість мийок не працює через ракетні обстріли по енергетиці та замерзлі водопровідні траси. Коли на дорозі +1 і суцільна каша", — каже Бойко.

Вона підкреслює, що навіть якби номерний знак був протертий на місці, вже за кілька кілометрів він знову став би брудним. При цьому, за її словами, на фото, зробленому патрульними, цифри номеру були читабельними.

Юлію Бойко оштрафували за брудний номерний знак Фото: Instagram

Окремо Юлія згадує і свій емоційний стан у той день. Вона їхала на похорон чоловіка своєї сестри, що також пояснює її реакцію під час спілкування з патрульними.

"Я вважаю, що зараз кожен повинен відчувати підтримку держави. Патрульні — це теж держава. І саме від них багато в чому залежить, чи відчуваємо ми людяність, чи лише формалізм", — резюмує вона.

Реакція Анатолія Анатоліча

Розголосу цій історії надав чоловік Юлії та телеведучий Анатолій Анатоліч, опублікувавши допис у соцмережах. Він наголосив, що обурений не сумою штрафу, а самим підходом патрульних до виконання службових обов’язків.

Анатоліч звернув увагу на погодні умови, стан доріг і проблеми з електропостачанням, які безпосередньо впливають на можливість утримувати автомобіль у ідеально чистому стані. За його словами, авто було електричним і майже без заряду через відключення світла, а їхати доводилося навіть без пічки.

Особливе обурення викликало те, що патрульний не запропонував просто протерти номерний знак, а виписав штраф і відпустив далі, знаючи, що жінка їде на похорон.

"Чи це не час, коли варто показувати максимальну взаємовиручку і підтримку?" — підсумував Анатоліч.

Пояснення Юлії в коментарях

У коментарях під дописом Анатолія Анатоліча Юлія Бойко додатково описала умови, у яких перебувала того дня. Вона повідомила, що вдома не було ні води, ні світла, а водяний насос не працював навіть від генератора.

За її словами, вона їхала в умовах повної дорожньої каші і не могла передбачити, що стан номерного знака патрульні визнають таким, що тягне на штраф. Вона також наголосила, що попереджала поліцейських про економію заряду, поїздку без пічки та проблеми з GPS, через які орієнтувалася лише за дорожніми знаками.

"Соромно за таку поліцію", — написала вона.

Поліція наразі не коментувала цю ситуацію.

Що каже закон

Брудний номерний знак — це порушення ПДР України (п. 2.9в), якщо символи неможливо прочитати з відстані 20 метрів. Штраф за таке порушення складає 1190 грн (ч. 1 ст. 121-3 КУпАП). Поліція повинна довести нечитабельність, а водій має право очистити номер на місці. За повторне порушення протягом року сума може бути вищою.

Реакція суспільства

Історія викликала активне обговорення серед користувачів соцмереж. Люди дискутують про те, де в нинішніх умовах має проходити межа між формальним виконанням інструкцій і людяністю з боку представників держави.

"Пане Анатолічу, це є в ПДР: номерний знак повинен бути читабельним! Ви ж протираєте лобове перед тим, як їхати? І знак повинні. Це ваш обов’язок як водія. Яка різниця, яка багнюка під ногами? Якщо я проїдуся по трасі, буде так само. Припиніть істерику".

"Саме через таке в нас поліція і асоціюється з ганьбою. Поліцаї — це не про безпеку, не про допомогу, не про відповідальність!!!(((( Дуже шкода".

"Все правильно з вами зробили. Погана погода і брудний номер — це проблема вашої дружини, бо номер не видно. І маленька увага: не важливо, куди ви їдете!!!!! Не треба казати, куди їдете, на прощання з героєм, в пологовий — БЕЗ РІЗНИЦІ!!!! Зберись і не ний!!!!".

"А план-то треба виконати".

"Поясніть, яким чином погода, війна, інші обставини можуть впливати на дотримання законів? Чи є думка, що в ЄС, куди ми прагнемо, якось інакше? Закон є закон, і якщо дивитися з точки зору правил, це його робота? — Так. Ось і все… Просто хтось починає ділити кордони, що є ок, а що ні… Закон понад усе".

"А кого треба штрафувати за те, що не видно нічого на дорозі? Розмітки взагалі не видно!"

"А відповідні служби дорогу почистили? Забезпечили?"

