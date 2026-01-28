"Бездушное отношение": в сети скандал из-за штрафа жене Анатолича за нарушение ПДД — все детали

Штраф за испачканный номерной знак, выписанный пиарщице Юлии Бойко патрульной полицией в пригороде Киева в условиях мороза, грязи на дорогах и отключений света, вызвал громкий общественный резонанс. История переросла в публичную дискуссию о человечности, уместности формального подхода и роли полиции во время войны.

В комментарии Фокусу Юлия Бойко объяснила, при каких обстоятельствах произошла ситуация и почему считает ее показательной для тысяч украинцев.

Юлия Бойко получила штраф, когда ехала на похороны

По словам Юлии, ее остановили патрульные по дороге из Вышгорода в Клавдиево и выписали штраф за загрязненный номерной знак в день, когда температура опустилась до +1, дороги были покрыты сплошной кашей, а из-за отключения света большинство автомоек не работали.

"Хочу объяснить главное: в этой ситуации вопрос вовсе не в деньгах и не в нежелании оплатить штраф. Вопрос — в хамском, бездушном отношении патрульных. На моем месте мог оказаться любой. Каждый киевлянин. Ситуация типичная, одинаковая для всех", — отмечает она.

Юлия отмечает, что в нынешних условиях выписывать штраф за немытый номер — это не о безопасности дорожного движения и не о законе, а о давлении на людей, которые и без того находятся в состоянии постоянного стресса.

"Мы все сейчас на взводе. Эмоциональное напряжение зашкаливает. Когда свет, например у нас в Вышгороде, дают только 3-4 часа в сутки. Когда большинство моек не работает из-за ракетных обстрелов по энергетике и замерзших водопроводных трасс. Когда на дороге +1 и сплошная каша", — говорит Бойко.

Она подчеркивает, что даже если бы номерной знак был протерт на месте, уже через несколько километров он снова стал бы грязным. При этом, по ее словам, на фото, сделанном патрульными, цифры номера были читабельными.

Юлию Бойко оштрафовали за грязный номерной знак Фото: Instagram

Отдельно Юлия вспоминает и свое эмоциональное состояние в тот день. Она ехала на похороны мужа своей сестры, что также объясняет ее реакцию во время общения с патрульными.

"Я считаю, что сейчас каждый должен чувствовать поддержку государства. Патрульные — это тоже государство. И именно от них во многом зависит, чувствуем ли мы человечность или только формализм", — резюмирует она.

Реакция Анатолия Анатолича

Огласку этой истории придал муж Юлии и телеведущий Анатолий Анатолич, опубликовав сообщение в соцсетях. Он отметил, что возмущен не суммой штрафа, а самим подходом патрульных к выполнению служебных обязанностей.

Анатолич обратил внимание на погодные условия, состояние дорог и проблемы с электроснабжением, которые напрямую влияют на возможность содержать автомобиль в идеально чистом состоянии. По его словам, авто было электрическим и почти без заряда из-за отключения света, а ехать приходилось даже без печки.

Особое возмущение вызвало то, что патрульный не предложил просто протереть номерной знак, а выписал штраф и отпустил дальше, зная, что женщина едет на похороны.

"Это ли не время, когда стоит показывать максимальную взаимовыручку и поддержку?" — подытожил Анатолич.

Объяснение Юлии в комментариях

В комментариях под сообщением Анатолия Анатолича Юлия Бойко дополнительно описала условия, в которых находилась в тот день. Она сообщила, что дома не было ни воды, ни света, а водяной насос не работал даже от генератора.

По ее словам, она ехала в условиях полной дорожной каши и не могла предвидеть, что состояние номерного знака патрульные признают таким, что тянет на штраф. Она также отметила, что предупреждала полицейских об экономии заряда, поездке без печки и проблемах с GPS, из-за которых ориентировалась только по дорожным знакам.

"Стыдно за такую полицию", — написала она.

Полиция пока не комментировала эту ситуацию.

Что говорит закон

Грязный номерной знак — это нарушение ПДД Украины (п. 2.9в), если символы невозможно прочитать с расстояния 20 метров. Штраф за такое нарушение составляет 1190 грн (ч. 1 ст. 121-3 КУоАП). Полиция должна доказать нечитабельность, а водитель имеет право очистить номер на месте. За повторное нарушение в течение года сумма может быть выше.

Реакция общества

История вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсетей. Люди дискутируют о том, где в нынешних условиях должна проходить грань между формальным выполнением инструкций и человечностью со стороны представителей государства.

"Господин Анатолич, это есть в ПДД: номерной знак должен быть читабельным! Вы же протираете лобовое перед тем, как ехать? И знак должны. Это ваша обязанность как водителя. Какая разница, какая грязь под ногами? Если я проедусь по трассе, будет так же. Прекратите истерику".

"Именно из-за такого у нас полиция и ассоциируется с позором. Полицаи — это не о безопасности, не о помощи, не об ответственности!!!(((( Очень жаль".

"Все правильно с вами сделали. Плохая погода и грязный номер — это проблема вашей жены, потому что номер не видно. И маленькое внимание: не важно, куда вы едете!!!!! Не надо говорить о прощании с героем, в роддом — БЕЗ РАЗНИЦЫ!!!! Соберись и не ной !!!!".

"А план-то надо выполнить".

"Объясните, каким образом погода, война, другие обстоятельства могут влиять на соблюдение законов? Есть ли мнение, что в ЕС, куда мы стремимся, как-то иначе? Закон есть закон, и если смотреть с точки зрения правил, это его работа? — Да. Вот и все... Просто кто-то начинает делить границы, что есть ок, а что нет... Закон превыше всего".

"А кого надо штрафовать за то, что не видно ничего на дороге? Разметки вообще не видно!"

"А соответствующие службы дорогу почистили? Обеспечили?"

