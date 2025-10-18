Анатолич высмеял Повалий: сеть взорвалась реакцией на слова предательницы (видео)

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич высмеял певицу Таисию Повалий, которая продолжает поддерживать Россию в войне против Украины.

Шоумен распространил один из новых роликов российских СМИ. В нем Повалий отвечала на вопросы о "российских трендах".

"Таисия Повалий еще ничего не ответила, а уже идет на**й", — начал Анатолич.

Первым ответом певицы был "борщ", на что телеведущий резко отреагировал: "Не трогай наш борщ, бл**а!".

На вопрос о реке предательница сказала "Волга", а потом добавила "Днепр".

"Единственный факт, что ты в этой реке не утонешь, потому что г**но не тонет, Тая", — сказал иронично шоумен.

Анатолич "прошелся" по Повалий (Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика)

Не обошлось и без упоминания о сале. А в конце видео Повалий с улыбкой похвасталась, что давно получила российский паспорт.

Украинцы в комментариях также высказали свое отношение к артистке:

Відео дня

"Забудь про борщ, сало и Днепр, корова".

"Как можно стать такой гадостью".

"Тая внешне стала очень похожа на русских".

"Анатолич, ты лучше. Хорошо, что то пугало свалило".

"Смотрю и мне просто стыдно. Какая она гадость! Эти все Валерии, Киркоровы и теперь вот эта — они как будто продали все свое достоинство, совесть и человечность самому дьяволу".

Таисия Повалий в России

Еще после Революции Достоинства артистка выехала в РФ и поселилась в Москве. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Повалий поддержала россиян в войне против украинцев. В 2024 году СБУ выдвинула ей подозрение по трем статьям уголовного кодекса — за коллаборационистскую деятельность, призывы к войне, оправдание агрессии против Украины. Кроме того, на певицу-предательницу наложены санкции СНБО и арестованы все активы. А сын назвал ее предательницей.

