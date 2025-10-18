Анатоліч висміяв Повалій: мережа вибухнула реакцією на слова зрадниці (відео)
Український телеведучий Анатолій Анатоліч висміяв співачку Таїсію Повалій, яка продовжує підтримувати Росію у війні проти України.
Шоумен поширив один з нових роликів російських ЗМІ. У ньому Повалій відповідала на запитання про "російські тренди".
"Таїсія Повалій ще нічого не відповіла, а вже йде на**й", — почав Анатоліч.
Першою відповіддю співачки був "борщ", на що телеведучий різко відреагував: "Не чіпай наш борщ, бл**а!".
На запитання про річку зрадниця сказала "Волга", а потім додала "Дніпро".
"Єдиний факт, що ти в цій річці не втонеш, бо г**но не тоне, Тая", — сказав іронічно шоумен.
Не обійшлося і без згадки про сало. А в кінці відео Повалій з посмішкою похизувалася, що давно отримала російський паспорт.
Українці в коментарях також висловили своє ставлення до артистки:
- "Забудь про борщ, сало та Дніпро, корова".
- "Як можна стати такою гидотою".
- "Тая зовні стала дуже схожа на росіян".
- "Анатоліч, ти кращий. Добре, що те пугало звалило".
- "Дивлюсь і мені просто соромно. Яка вона гидотна! Ці всі Валерії, Кіркорови і тепер от ця — вони наче продали всю свою гідність, совість і людськість самому дияволу".
Таїсія Повалій в Росії
Ще після Революції Гідності артистка виїхала до РФ та оселилась у Москві. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Повалій підтримала росіян у війні проти українців. У 2024 році СБУ висунула їй підозру за трьома статтями кримінального кодексу — за колабораційну діяльність, заклики до війни, виправдання агресії проти України. Крім того, на співачку-зрадницю накладено санкції РНБО та арештовано усі активи. А син назвав її зрадницею.
