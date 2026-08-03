Известный украинский ведущий объяснил, почему он не на фронте (фото)

Украинский телеведущий и многодетный отец Анатолий Анатолич ответил на упреки, почему пока не служит в армии.

Своими мыслями шоумен поделился в интервью "На самом деле Show" и сказал, что состоит на военном учете, прошел ВЛК и готов мобилизоваться, когда это будет необходимо, а сейчас он работает "для войска".

Анатолич заговорил о своей мобилизации

По словам ведущего, он не уклоняется от мобилизации, а все документы давно в порядке.

"Я прошел ВЛК, стою на учете в военкомате, то есть все документы у меня в порядке, я никуда не уезжаю. Хотя я как многодетный отец мог бы жить за границей, но мой выбор — быть здесь, быть со своей семьей", — говорит Анатолий Анатолич.

Шоумен признался, что руководствуется принципом: "либо ты для войска, либо ты в армии". Многодетный отец говорит, что возьмет в руки оружие, если таким образом принесет больше пользы стране, а сейчас он полезен из-за волонтерской деятельности.

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"Я вообще считаю, что если человек эффективен в поддержке какой-то бригады, то любая бригада скажет: "Класс, работай". Потому что этот человек закроет им потребности в оснащении, оружии. Без наших волонтеров невозможно представить существование сейчас нашей страны", — резюмировал блогер.

Анатолий Анатолич Фото: Instagram

Также шоумен заговорил о победе Украины. Он думает, что результаты многим украинцам не понравятся, но сам Анатолич мечтает о деоккупации Донецкой, Луганской областей, Крыма.

"Но главное — это прекращение огня, остановка ежедневных обстрелов Украины. Все это будет элементами нашей победы", — отметил Анатолич.

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