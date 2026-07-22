Известный ведущий попал в ДТП на своем ретро-кабриолете (фото)

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич попал в ДТП в Киеве и показал, как это отразилось на его автомобиле.

Об этом интервьюер рассказал в Instagram. По словам шоумена, он ехал по Оболонскому району столицы, когда произошел инцидент.

Анатолий Анатолич попал в ДТП

В тот момент на дороге был поток автомобилей. А впереди Анатолича в средней полосе стояла остановившаяся красная машина. Вероятно, с ней что-то случилось. Но аварийного знака там не было, что и привело к столкновению. Никто не пострадал.

"Произошло небольшое ДТП. Главное — все живы и здоровы, никто не пострадал. Да и у автомобиля повреждения не такие серьёзные — крыло и бампер. Это, кстати, за 20 лет впервые кого-то задел, за 20 лет за рулём. Я ехал в потоке, автомобиль с буквой У стоял в средней полосе, с ним что-то случилось. Я не успел перестроиться", — вышел на связь Анатолий Анатолич.

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Анатолий Анатолич попал в ДТП Фото: Instagram

Ретро-кабриолет шоумена получил повреждения. Анатолич показал подписчикам, как сейчас выглядит его автомобиль. На опубликованных снимках видны царапины и вмятины на переднем крыле и бампере.

"Это не кровь, это краска с красного автомобиля", — написал журналист.

Автомобиль Анатолия Анатолича Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анатолий Анатолич удивил подписчиков коллажем, на котором продемонстрировал кардинальные изменения в своей внешности.

Штраф за загрязнённый номерной знак, выписанный пиарщице Юлии Яцечко патрульной полицией в пригороде Киева в условиях мороза, грязи на дорогах и отключений света, вызвал громкий общественный резонанс.

Кроме того, Анатолич призвал прекратить общаться на русском языке в Украине.