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Відомий ведучий потрапив у ДТП на своєму ретро-кабріолеті (фото)

Анатолій Анатоліч потрапив в дтп
Анатолій Анатоліч | Фото: anatoliyanatolich\Instagram

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП в Києві та показав наслідки на своєму авто.

Про це інтервʼюер розповів в Instagram. За словами шоумена, він їхав в Оболонському районі столиці, коли стався інцидент.

Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП

У той момент на дорозі був потік автомобілів. А попереду Анатоліча в середній смузі стояла зупинена червона машина. Ймовірно, з нею сталося. Але аварійного знаку там не було, що спровокувало зіткнення. Ніхто не постраждав.

"Сталась невеличка транспортна пригода. Головне — всі живі та здорові, ніхто не постраждав. Та й в автомобіля не такі серйозні пошкодження — крило і бампер. Це, до речі, за 20 років вперше когось зачепив, за 20 років за кермом. Я їхав у потоці, автомобіль з літерою У стояв у середній смузі, щось з ним сталося. Я не встиг перебудуватися", — вийшов на звʼязок Анатолій Анатоліч.

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Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП
Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП
Фото: Instagram

Ретро-кабріолет шоумена зазнав пошкоджень. Анатоліч показав підписникам, який зараз вигляд має його авто. На опублікованих кадрах можна побачити подряпини та вм'ятини на передньому крилі та бампері.

"Це не кров, це фарба червоного авто", — написав журналіст.

Авто Анатолія Анатоліча
Авто Анатолія Анатоліча
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Анатоліч закликав перестати спілкуватись російською мовою в Україні.