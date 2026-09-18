16 тысяч долларов: Анатолий Анатолич продемонстрировал элитные часы (фото)

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич любит носить дорогие часы. На эти деньги можно даже купить хороший автомобиль.

Речь идет о Rolex Oyster Perpetual 36 Celebration Dial, с которым Анатолий Анатолич появился на публике. Об этом рассказал эксперт по часам изданию "Телеграф".

Как выглядят дорогие часы Анатолича

Стоимость Rolex Oyster Perpetual 36 Celebration Dial достигает 16 тысяч евро. Часы имеют стальной корпус и бирюзовый циферблат с разноцветными кругами. Такое украшение часто называют Bubbles или "шарики", поскольку оно напоминает игрушку.

Анатолий Анатолич Фото: Instagram

На циферблате можно увидеть желтые, зеленые, красные и розовые элементы. Корпус часов водонепроницаем до 100 метров.

Интересно, что обычная модель Rolex Oyster Perpetual 36 стоит дешевле. Однако модели с циферблатом Celebration Dial продаются преимущественно на вторичном рынке.

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На одном из сайтов указано, что эта модель стоит 15 790 евро. На других платформах часы можно приобрести за 15 900 евро.

Часы Анатолича Фото: Скриншот Часы Анатолича Фото: Скриншот

За такие деньги в Украине можно купить хороший автомобиль. Например, BMW 3 Series 2016 года выпуска — 16,5–16,9 тысяч долларов, или Mazda CX-5 2016 года выпуска — 15,5 тысяч долларов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анатолий Анатолич попал в ДТП в Киеве и показал последствия аварии на своей машине. По словам шоумена, он ехал по Оболонскому району столицы, когда произошел инцидент.

Также знаменитость ответил на упреки о том, почему он сейчас не служит в армии. По его словам, сейчас он находится на воинском учете, прошел ВЛК и готов мобилизоваться, когда это будет необходимо.

Кроме того, Анатолий Анатолич удивил подписчиков коллажем, на котором продемонстрировал кардинальные изменения в своей внешности. Поклонники неоднозначно отнеслись к таким метаморфозам, в шутку заподозрив знаменитость в использовании графических редакторов.