Платье за 8 тысяч евро и костюм — за 1 300: Усики показали роскошные образы (фото)
Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина с размахом отпраздновали 17-ю годовщину свадьбы. По этому случаю звезды выбрали стильные наряды от известных модных брендов.
Празднование годовщины свадьбы Усиков прошло в Испании в кругу друзей и близких. Какие наряды выбрала супружеская пара для вечеринки — читайте далее в материале Фокуса.
Элитное платье Екатерины Усик
По случаю праздника жена боксера надела платье-комбинацию с бретелями от французского модного дома Schiaparelli. Стоимость наряда составляет 8 300 евро. Модель имеет глубокие вырезы и вставки, которые подчеркивают фигуру Екатерины.
Платье отличается золотистыми бретелями, украшенными камнями и пуговицами вдоль спины.
Элегантный костюм Усика
Сам спортсмен выбрал для празднования костюм из итальянской ткани. Костюм сшил бренд StudioSuits. Его наряд обошёлся значительно дешевле — 1 300 долларов.
Костюм небесно-голубого цвета отличается приятным оттенком, который придаёт наряду изысканность. А полосатый узор придаёт ему эффектный вид.
Поклонники звездной пары высоко оценили их стильные образы и засыпали пару комплиментами.
- "Боже, ну какие красивые!";
- "Катя, какое невероятное платье!";
- "Вы — просто потрясающие!".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Александр Усик продемонстрировал элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.
- Также известный боксер показал новые снимки со своей младшей дочерью — Марией. Фотографии были сделаны в Испании.
Кроме того, украинского спортсмена Александра Усика обвинили в коррупции в связи с его победой над голландцем Рико Верховеном.