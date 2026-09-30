Платье за 8 тысяч евро и костюм — за 1 300: Усики показали роскошные образы (фото)

Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина с размахом отпраздновали 17-ю годовщину свадьбы. По этому случаю звезды выбрали стильные наряды от известных модных брендов.

Празднование годовщины свадьбы Усиков прошло в Испании в кругу друзей и близких. Какие наряды выбрала супружеская пара для вечеринки — читайте далее в материале Фокуса.

Элитное платье Екатерины Усик

По случаю праздника жена боксера надела платье-комбинацию с бретелями от французского модного дома Schiaparelli. Стоимость наряда составляет 8 300 евро. Модель имеет глубокие вырезы и вставки, которые подчеркивают фигуру Екатерины.

Платье отличается золотистыми бретелями, украшенными камнями и пуговицами вдоль спины.

Фотографии Усика на праздновании годовщины Фото: Instagram Платье Екатерины Усик Фото: Скриншот

Элегантный костюм Усика

Сам спортсмен выбрал для празднования костюм из итальянской ткани. Костюм сшил бренд StudioSuits. Его наряд обошёлся значительно дешевле — 1 300 долларов.

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Костюм небесно-голубого цвета отличается приятным оттенком, который придаёт наряду изысканность. А полосатый узор придаёт ему эффектный вид.

Наряды Усиков Фото: Instagram Костюм Александра Усика Фото: Скриншот

Поклонники звездной пары высоко оценили их стильные образы и засыпали пару комплиментами.

"Боже, ну какие красивые!";

"Катя, какое невероятное платье!";

"Вы — просто потрясающие!".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Александр Усик продемонстрировал элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.

Также известный боксер показал новые снимки со своей младшей дочерью — Марией. Фотографии были сделаны в Испании.

Кроме того, украинского спортсмена Александра Усика обвинили в коррупции в связи с его победой над голландцем Рико Верховеном.