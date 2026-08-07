Александра Усика обвинили в коррупции: что известно

Украинского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика обвинили в коррупции в связи с его победой над голландцем Рико Верховеном.

Соответствующее заявление сделал известный комментатор Джо Роган, возмущённый якобы несправедливой победой Усика. Об этом он рассказал в подкасте с самим Верховеном.

"Это либо некомпетентность, либо коррупция. И я больше склоняюсь к тому, что это коррупция, Усик это видел", — заявил Роган.

В то же время он не утверждал прямо, что именно Усик мог быть причастен к коррупции, однако и не отрицал этого.

Сам Рико Верховен заявил, что в апелляции, поданной его командой, была признана ошибка со стороны судей, которые решили остановить бой.

"Мы подали апелляцию. И по всем пунктам нашей апелляции нам ответили: „Да, вы правы. Вас остановили уже после гонга“, — отметил Верховен.

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Напомним, что Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив Рико Верховена в 11-м раунде.

В июле Александр Усик прокомментировал обвинения в том, что его победа над Рико Верховеном могла быть несправедливой.

Впоследствии бывший чемпион Glory и экс-боец UFC Алистар Оверим рассказал, что для самого Усика этот бой был эмоционально сложным из-за новости, которую тот узнал перед боем.

Напомним, что лишь в середине июля тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Питер Фьюри в очередной раз высказался о поединке своего подопечного против украинца Александра Усика. В частности, Фьюри заявил, что считает действия рефери ошибкой.

Стоит отметить, что после победы над Верховеном Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести ещё один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.