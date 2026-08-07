Олександра Усика звинуватили в корупції: що відомо

Українського боксера, колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика звинуватили в корупції через його перемогу над нідерландцем Ріко Верховеном.

Відповідну заяву зробив відомий коментатор Джо Роган, який обурений нібито несправедливою перемогою Усика. Про це він сказав на подкасті з самим Верховеном.

"Це або некомпетентність, або корупція. І я більше схиляюся до того, що це корупція, Усик це бачив", — заявив Роган.

Водночас він не стверджував прямо, що саме Усик міг бути причетним до корупції, однак і не заперечував цього.

Сам Ріко Верховен заявив про те, що апеляція, яку подала його команда, визнала помилку з боку арбітрів, які вирішили зупинити бій.

"Ми подали апеляцію. І щодо всіх пунктів нашої апеляції нам сказали: "Так, ви маєте рацію. Вас зупинили вже після гонгу", — зазначив Верховен.

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Нагадаємо, що Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши Ріко Верховена в 11 раунді.

У липні Олександр Усик прокоментував закиди, що його перемога проти Ріко Верховена могла бути несправедливою.

Згодом колишній чемпіон Glory та ексбоєць UFC Алістар Оверім розповів, що для самого Усика цей бій був складним емоційно через новину, яку той дізнався перед боєм.

Нагадаємо, що лише в середині липня тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі вчергове висловився про поєдинок свого підопічного проти українця Олександра Усика. Зокрема, Ф'юрі заявив, що вважає дії рефері помилкою.

Варто зазначити, що після перемоги над Верховеном Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.