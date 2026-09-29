Усики громко и роскошно отпраздновали годовщину свадьбы в Испании (фото)
25 сентября известный боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали годовщину свадьбы. Звездная пара вместе уже 17 лет. Они устроили роскошное торжество в Испании.
Екатерина Усик поделилась праздничными фотографиями в Instagram (usyk_kate1505). В этот день пара решила провести время с самыми близкими людьми — детьми, друзьями и родными.
Как Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Екатерина и Александр решили отпраздновать этот особенный день с размахом. Они устроили грандиозный праздник в кругу близких в Испании.
На фотографиях видно, что пара отдельно для детей организовала зону с батутами и различными развлечениями. Гостей ждал роскошный стол с изысканными блюдами и напитками.
Усики решили вспомнить, как 17 лет назад они создали семью. Поэтому на празднике пара тронула всех романтическим танцем, а также покорила нежными кадрами, обнимая друг друга и демонстрируя трогательные отношения.
"Наш день", — коротко подписала фото Екатерина.
В комментариях поклонники Усиков засыпали пару комплиментами. Подписчики пожелали счастья звездной семье и восхитились их очаровательными образами на празднике.
- "Прекрасно! Поздравляю вас обоих и всю семью!";
- "Обожаю!";
- "Катя, какое невероятное платье! И фотографии замечательные. Поздравляю вас!".
Личная жизнь Александра Усика
Украинский боксер познакомился с Екатериной еще в школе. Александр всегда мечтал о большой семье. У супругов четверо детей: дочь Елизавета, сыновья Кирилл и Михаил, и младшая дочь Мария.
Александр и Екатерина Усики поженились в 2009 году. Пара сыграла свадьбу в Крыму.
Сейчас знаменитости находятся в Испании, где после начала полномасштабного вторжения проживали их сыновья вместе с бабушкой и дедушкой.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Жена Усика трогательно поздравила любимого с годовщиной свадьбы. В этот праздничный день Екатерина поделилась романтическими снимками с любимым. Пара устроила фотосессию в Испании.
- Также украинский боксер Александр Усик показал новые снимки со своей младшей дочерью — Марией. На фото спортсмен играл с ребенком.
Кроме того, жена Александра Усика выдвинула спортсмену довольно жесткое условие относительно завершения его карьеры. При этом она не указала мужу, когда ему следует уйти из большого спорта.