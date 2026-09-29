UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Усики громко и роскошно отпраздновали годовщину свадьбы в Испании (фото)

Как выглядят Александр и Екатерина Усики
Александр и Екатерина Усики | Фото: Instagram

25 сентября известный боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали годовщину свадьбы. Звездная пара вместе уже 17 лет. Они устроили роскошное торжество в Испании.

Екатерина Усик поделилась праздничными фотографиями в Instagram (usyk_kate1505). В этот день пара решила провести время с самыми близкими людьми — детьми, друзьями и родными.

Как Усики отпраздновали годовщину свадьбы

Екатерина и Александр решили отпраздновать этот особенный день с размахом. Они устроили грандиозный праздник в кругу близких в Испании.

На фотографиях видно, что пара отдельно для детей организовала зону с батутами и различными развлечениями. Гостей ждал роскошный стол с изысканными блюдами и напитками.

Усики решили вспомнить, как 17 лет назад они создали семью. Поэтому на празднике пара тронула всех романтическим танцем, а также покорила нежными кадрами, обнимая друг друга и демонстрируя трогательные отношения.

Видео дня

"Наш день", — коротко подписала фото Екатерина.

Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Сын Усиков
Сын Усиков
Фото: Instagram
Александр и Екатерина Усики
Александр и Екатерина Усики
Фото: Instagram
Екатерина Усик на празднике
Екатерина Усик на празднике
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Екатерина Усик с дочерью
Екатерина Усик с дочерью
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Дочь Усиковых
Дочь Усиковых
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Фото: Instagram
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Сын Усиков
Александр и Екатерина Усики
Екатерина Усик на празднике
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Екатерина Усик с дочерью
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Дочь Усиковых
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы
Усики отпраздновали годовщину свадьбы

В комментариях поклонники Усиков засыпали пару комплиментами. Подписчики пожелали счастья звездной семье и восхитились их очаровательными образами на празднике.

  • "Прекрасно! Поздравляю вас обоих и всю семью!";
  • "Обожаю!";
  • "Катя, какое невероятное платье! И фотографии замечательные. Поздравляю вас!".
Поклонники Усиков засыпали их комплиментами
Усиков засыпали комплиментами
Фото: Instagram

Личная жизнь Александра Усика

Украинский боксер познакомился с Екатериной еще в школе. Александр всегда мечтал о большой семье. У супругов четверо детей: дочь Елизавета, сыновья Кирилл и Михаил, и младшая дочь Мария.

Александр и Екатерина Усики поженились в 2009 году. Пара сыграла свадьбу в Крыму.

Сейчас знаменитости находятся в Испании, где после начала полномасштабного вторжения проживали их сыновья вместе с бабушкой и дедушкой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, жена Александра Усика выдвинула спортсмену довольно жесткое условие относительно завершения его карьеры. При этом она не указала мужу, когда ему следует уйти из большого спорта.