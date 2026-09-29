Усики громко и роскошно отпраздновали годовщину свадьбы в Испании (фото)

25 сентября известный боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали годовщину свадьбы. Звездная пара вместе уже 17 лет. Они устроили роскошное торжество в Испании.

Екатерина Усик поделилась праздничными фотографиями в Instagram (usyk_kate1505). В этот день пара решила провести время с самыми близкими людьми — детьми, друзьями и родными.

Как Усики отпраздновали годовщину свадьбы

Екатерина и Александр решили отпраздновать этот особенный день с размахом. Они устроили грандиозный праздник в кругу близких в Испании.

На фотографиях видно, что пара отдельно для детей организовала зону с батутами и различными развлечениями. Гостей ждал роскошный стол с изысканными блюдами и напитками.

Усики решили вспомнить, как 17 лет назад они создали семью. Поэтому на празднике пара тронула всех романтическим танцем, а также покорила нежными кадрами, обнимая друг друга и демонстрируя трогательные отношения.

Видео дня

"Наш день", — коротко подписала фото Екатерина.

Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Сын Усиков Фото: Instagram Александр и Екатерина Усики Фото: Instagram Екатерина Усик на празднике Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Екатерина Усик с дочерью Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Дочь Усиковых Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram Усики отпраздновали годовщину свадьбы Фото: Instagram

В комментариях поклонники Усиков засыпали пару комплиментами. Подписчики пожелали счастья звездной семье и восхитились их очаровательными образами на празднике.

"Прекрасно! Поздравляю вас обоих и всю семью!";

"Обожаю!";

"Катя, какое невероятное платье! И фотографии замечательные. Поздравляю вас!".

Усиков засыпали комплиментами Фото: Instagram

Личная жизнь Александра Усика

Украинский боксер познакомился с Екатериной еще в школе. Александр всегда мечтал о большой семье. У супругов четверо детей: дочь Елизавета, сыновья Кирилл и Михаил, и младшая дочь Мария.

Александр и Екатерина Усики поженились в 2009 году. Пара сыграла свадьбу в Крыму.

Сейчас знаменитости находятся в Испании, где после начала полномасштабного вторжения проживали их сыновья вместе с бабушкой и дедушкой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жена Усика трогательно поздравила любимого с годовщиной свадьбы. В этот праздничный день Екатерина поделилась романтическими снимками с любимым. Пара устроила фотосессию в Испании.

Также украинский боксер Александр Усик показал новые снимки со своей младшей дочерью — Марией. На фото спортсмен играл с ребенком.

Кроме того, жена Александра Усика выдвинула спортсмену довольно жесткое условие относительно завершения его карьеры. При этом она не указала мужу, когда ему следует уйти из большого спорта.