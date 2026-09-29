Усики гучно та розкішно відсвяткували річницю весілля в Іспанії (фото)
25 вересня відомий боксер Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували річницю весілля. Зіркова пара разом вже 17 років. Вони влаштували розкішне гуляння в Іспанії.
Святковими фото Катерина Усик поділилась в Instagram (usyk_kate1505). Цей день пара вирішила розділити з найдорожчими людьми – дітьми, друзями та рідними.
Як Усики відсвяткували річницю весілля
Катерина та Олександр з розмахом вирішили провести цей особливий день. Вони влаштували грандіозне свято у колі близьких в Іспанії.
На знімках видно, що пара окремо для дітей організувала зону з батутами та різними розвагами. На гостей чекав шикарний стіл з вишуканими стравами та напоями.
Усики вирішили пригадати, як 17 років тому вони створили сім’ю. Тому на святі пара зворушила романтичним танцем, а також підкорила ніжними кадрами, обіймаючи одне одного та показуючи щемливі стосунки.
"Наш день", — коротко підписала фото Катерина.
У коментарях шанувальники Усиків засипали пару компліментами. Підписники побажали щастя зірковій родині та захопилися їхніми чарівними образами на святкуванні.
- "Прекрасні! Вітаю вашу пару і сім’ю!";
- "Обожнюю!";
- "Катю, яка неймовірна сукня! І світлини чудові. Вітаю вас!".
Особисте життя Олександра Усика
Український боксер познайомився з Катериною ще у школі. Олександр завжди мріяв про велику родину. У подружжя четверо дітей: донька Єлизавета, сини Кирило та Михайло, і наймолодша донечка Марія.
Олександр і Катерина Усики одружилися у 2009 році. Пара зіграла весілля у Криму.
Зараз знаменитості перебувають в Іспанії, де після початку повномасштабного вторгнення проживали їхні сини разом з бабусею та дідусем.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дружина Усика зворушливо привітала коханого з річницею весілля. У цей святковий день Катерина поділилась романтичними знімками з коханим. Пара влаштувала фотосесію в Іспанії.
- Також український боксер Олександр Усик показав нові кадри зі своєю молодшою донькою — Марією. На фото спортсмен бавився з дитиною.
Крім того, дружина Олександра Усика поставила спортсмену достатньо жорстку умову щодо завершення його кар'єри. Водночас жінка не вказувала чоловікові, коли він має піти з великого спорту.