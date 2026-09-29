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Усики гучно та розкішно відсвяткували річницю весілля в Іспанії (фото)

Як виглядають Олександр та Катерина Усики
Олександр та Катерина Усики | Фото: Instagram

25 вересня відомий боксер Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували річницю весілля. Зіркова пара разом вже 17 років. Вони влаштували розкішне гуляння в Іспанії.

Святковими фото Катерина Усик поділилась в Instagram (usyk_kate1505). Цей день пара вирішила розділити з найдорожчими людьми – дітьми, друзями та рідними.

Як Усики відсвяткували річницю весілля

Катерина та Олександр з розмахом вирішили провести цей особливий день. Вони влаштували грандіозне свято у колі близьких в Іспанії.

На знімках видно, що пара окремо для дітей організувала зону з батутами та різними розвагами. На гостей чекав шикарний стіл з вишуканими стравами та напоями.

Усики вирішили пригадати, як 17 років тому вони створили сім’ю. Тому на святі пара зворушила романтичним танцем, а також підкорила ніжними кадрами, обіймаючи одне одного та показуючи щемливі стосунки.

Видео дня

"Наш день", — коротко підписала фото Катерина.

Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Син Усиків
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Олександр та Катерина Усики
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Катерина Усик на святі
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Катерина Усик з донькою
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Донька Усиків
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Усики вісвяткували річницю весілля
Фото: Instagram
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків
Гучна річниця весілля Усиків

У коментарях шанувальники Усиків засипали пару компліментами. Підписники побажали щастя зірковій родині та захопилися їхніми чарівними образами на святкуванні.

  • "Прекрасні! Вітаю вашу пару і сім’ю!";
  • "Обожнюю!";
  • "Катю, яка неймовірна сукня! І світлини чудові. Вітаю вас!".
Фанати Усиків засипали їх компліментами
Усиків засипали компліментами
Фото: Instagram

Особисте життя Олександра Усика

Український боксер познайомився з Катериною ще у школі. Олександр завжди мріяв про велику родину. У подружжя четверо дітей: донька Єлизавета, сини Кирило та Михайло, і наймолодша донечка Марія.

Олександр і Катерина Усики одружилися у 2009 році. Пара зіграла весілля у Криму.

Зараз знаменитості перебувають в Іспанії, де після початку повномасштабного вторгнення проживали їхні сини разом з бабусею та дідусем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, дружина Олександра Усика поставила спортсмену достатньо жорстку умову щодо завершення його кар'єри. Водночас жінка не вказувала чоловікові, коли він має піти з великого спорту.