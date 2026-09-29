Усики гучно та розкішно відсвяткували річницю весілля в Іспанії (фото)

25 вересня відомий боксер Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували річницю весілля. Зіркова пара разом вже 17 років. Вони влаштували розкішне гуляння в Іспанії.

Святковими фото Катерина Усик поділилась в Instagram (usyk_kate1505). Цей день пара вирішила розділити з найдорожчими людьми – дітьми, друзями та рідними.

Як Усики відсвяткували річницю весілля

Катерина та Олександр з розмахом вирішили провести цей особливий день. Вони влаштували грандіозне свято у колі близьких в Іспанії.

На знімках видно, що пара окремо для дітей організувала зону з батутами та різними розвагами. На гостей чекав шикарний стіл з вишуканими стравами та напоями.

Усики вирішили пригадати, як 17 років тому вони створили сім’ю. Тому на святі пара зворушила романтичним танцем, а також підкорила ніжними кадрами, обіймаючи одне одного та показуючи щемливі стосунки.

Видео дня

"Наш день", — коротко підписала фото Катерина.

Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Син Усиків Фото: Instagram Олександр та Катерина Усики Фото: Instagram Катерина Усик на святі Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Катерина Усик з донькою Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Донька Усиків Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram Усики вісвяткували річницю весілля Фото: Instagram

У коментарях шанувальники Усиків засипали пару компліментами. Підписники побажали щастя зірковій родині та захопилися їхніми чарівними образами на святкуванні.

"Прекрасні! Вітаю вашу пару і сім’ю!";

"Обожнюю!";

"Катю, яка неймовірна сукня! І світлини чудові. Вітаю вас!".

Усиків засипали компліментами Фото: Instagram

Особисте життя Олександра Усика

Український боксер познайомився з Катериною ще у школі. Олександр завжди мріяв про велику родину. У подружжя четверо дітей: донька Єлизавета, сини Кирило та Михайло, і наймолодша донечка Марія.

Олександр і Катерина Усики одружилися у 2009 році. Пара зіграла весілля у Криму.

Зараз знаменитості перебувають в Іспанії, де після початку повномасштабного вторгнення проживали їхні сини разом з бабусею та дідусем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дружина Усика зворушливо привітала коханого з річницею весілля. У цей святковий день Катерина поділилась романтичними знімками з коханим. Пара влаштувала фотосесію в Іспанії.

Також український боксер Олександр Усик показав нові кадри зі своєю молодшою донькою — Марією. На фото спортсмен бавився з дитиною.

Крім того, дружина Олександра Усика поставила спортсмену достатньо жорстку умову щодо завершення його кар'єри. Водночас жінка не вказувала чоловікові, коли він має піти з великого спорту.