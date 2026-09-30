Сукня за 8 тисяч євро і костюм – за 1 300: Усики засвітили розкішні образи (фото)

Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина з розмахом відсвяткували 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірки обрали стильні образи від відомих модних брендів.

Святкування річниці шлюбу Усиків пройшло в Іспанії у колі друзів та рідних. Яке вбрання обрало подружжя для вечірки – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Елітна сукня Катерини Усик

З нагоди свята дружина боксера одягла сукню-комбінацію з бретелями від французького модного будинку Schiaparelli. Вартість вбрання становить 8 300 євро. Модель має глибокі вирізи та вставки, які підкреслюють фігуру Катерини.

Сукня вирізняється золотистими бретелями, декорованим камінням та ґудзиками вздовж спини.

Образи Усиків на святкуванні річниці Фото: Instagram Сукня Катерини Усик Фото: Скріншот

Елегантний костюм Усика

Сам спортсмен обрав для святкування костюм з італійської тканини. Вбрання пошив бренд StudioSuits. Його образ коштував значно дешевше – 1 300 доларів.

Видео дня

Костюм небесно-блакитного кольору вирізняється приємним відтінком, який додає аутфіту вишуканості. А смугастий візерунок надає йому ефектного вигляду.

Вбрання Усиків Фото: Instagram Костюм Олександра Усика Фото: Скріншот

Шанувальники зіркового подружжя оцінили їхні стильні образи і засипали пару компліментами.

"Боже, ну які красиві!";

"Катю, яка неймовірна сукня!";

"Ви – неймовірні!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олександр Усик засвітив елітний годинник. Вартість аксесуара становить 8 мільйонів гривень.

Також відомий боксер показав нові кадри зі своєю молодшою донькою — Марією. Фото були зроблені в Іспанії.

Крім того, українського спортсмена Олександра Усика звинуватили в корупції через його перемогу над нідерландцем Ріко Верховеном.