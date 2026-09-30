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Сукня за 8 тисяч євро і костюм – за 1 300: Усики засвітили розкішні образи (фото)

Як виглядає Олександр Усик та його дружина Катерина
Олександр Усик та його дружина Катерина | Фото: Instagram

Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина з розмахом відсвяткували 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірки обрали стильні образи від відомих модних брендів.

Святкування річниці шлюбу Усиків пройшло в Іспанії у колі друзів та рідних. Яке вбрання обрало подружжя для вечірки – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Елітна сукня Катерини Усик

З нагоди свята дружина боксера одягла сукню-комбінацію з бретелями від французького модного будинку Schiaparelli. Вартість вбрання становить 8 300 євро. Модель має глибокі вирізи та вставки, які підкреслюють фігуру Катерини.

Сукня вирізняється золотистими бретелями, декорованим камінням та ґудзиками вздовж спини.

Елітні образи Усиків
Образи Усиків на святкуванні річниці
Фото: Instagram
Як виглядає сукня Катерини Усик
Сукня Катерини Усик
Фото: Скріншот

Елегантний костюм Усика

Сам спортсмен обрав для святкування костюм з італійської тканини. Вбрання пошив бренд StudioSuits. Його образ коштував значно дешевше – 1 300 доларів.

Видео дня

Костюм небесно-блакитного кольору вирізняється приємним відтінком, який додає аутфіту вишуканості. А смугастий візерунок надає йому ефектного вигляду.

Усики у коштовних нарядах
Вбрання Усиків
Фото: Instagram
Скільки коштує костюм Олександра Усика
Костюм Олександра Усика
Фото: Скріншот

Шанувальники зіркового подружжя оцінили їхні стильні образи і засипали пару компліментами.

  • "Боже, ну які красиві!";
  • "Катю, яка неймовірна сукня!";
  • "Ви – неймовірні!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українського спортсмена Олександра Усика звинуватили в корупції через його перемогу над нідерландцем Ріко Верховеном.