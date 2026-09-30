Сукня за 8 тисяч євро і костюм – за 1 300: Усики засвітили розкішні образи (фото)
Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина з розмахом відсвяткували 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірки обрали стильні образи від відомих модних брендів.
Святкування річниці шлюбу Усиків пройшло в Іспанії у колі друзів та рідних. Яке вбрання обрало подружжя для вечірки – читайте далі у матеріалі Фокусу.
Елітна сукня Катерини Усик
З нагоди свята дружина боксера одягла сукню-комбінацію з бретелями від французького модного будинку Schiaparelli. Вартість вбрання становить 8 300 євро. Модель має глибокі вирізи та вставки, які підкреслюють фігуру Катерини.
Сукня вирізняється золотистими бретелями, декорованим камінням та ґудзиками вздовж спини.
Елегантний костюм Усика
Сам спортсмен обрав для святкування костюм з італійської тканини. Вбрання пошив бренд StudioSuits. Його образ коштував значно дешевше – 1 300 доларів.
Костюм небесно-блакитного кольору вирізняється приємним відтінком, який додає аутфіту вишуканості. А смугастий візерунок надає йому ефектного вигляду.
Шанувальники зіркового подружжя оцінили їхні стильні образи і засипали пару компліментами.
- "Боже, ну які красиві!";
- "Катю, яка неймовірна сукня!";
- "Ви – неймовірні!".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Олександр Усик засвітив елітний годинник. Вартість аксесуара становить 8 мільйонів гривень.
- Також відомий боксер показав нові кадри зі своєю молодшою донькою — Марією. Фото були зроблені в Іспанії.
Крім того, українського спортсмена Олександра Усика звинуватили в корупції через його перемогу над нідерландцем Ріко Верховеном.