Взрыв, пожар и завалы: дроны РФ вновь атаковали Умань, есть спасенный из-под обломков (фото)

Российские дроны каждую ночь терроризируют украинские города, и в ночь на 16 октября очередной удар пришелся на Умань, где загорелось многоэтажное здание, а мужчину спасли из-под завалов.

Утром 16 октября российские войска нанесли очередной удар по Черкасской области, применив ударные беспилотники. Основной удар пришелся на город Умань, где фиксируются попадания, разрушения жилого сектора, пожары и раненые среди гражданского населения. О последствиях атаки сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По информации главы Черкасской областной государственной администрации, в Умани после падения беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Рядом было разрушено сторожевое здание. Из-под его обломков спасатели извлекли мужчину.

"В Умани в результате падения БПЛА возник пожар в многоэтажном доме. Также разрушен стоявший рядом сторожевой домик: из-под завалов спасен мужчина", — сообщил Игорь Табурец.

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Пожар в многоэтажном доме в Умани Пожар в многоэтажном доме в Умани

На момент публикации было известно о пяти пострадавших. Троих человек доставили в больницу, ещё двум медики оказали помощь на месте. Информации о характере и тяжести травм в сообщении чиновника не было.

Еще в одном месте в Умани в результате атаки загорелись торговые склады. По словам главы Черкасской областной государственной администрации, пожар удалось локализовать.

В Умани в результате нападения загорелись торговые склады Фото: Черкасская ОВА

На местах происшествий работают экстренные службы. Для координации работ в области развернут оперативный штаб.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Последствия ударов по Украине в ночь на 16 октября

В ночь на 16 октября российские войска продолжили атаки на украинские города и регионы, применяя ударные беспилотники.

Так, в течение всей ночи в Луцке раздавались взрывы. После атаки на объекты энергетики в городе возникли проблемы с водо- и электроснабжением. Также взрывы были зафиксированы в Ковеле.

В Ровно также прогремела серия взрывов. Местные власти сообщают о повреждениях объектов инфраструктуры и частичных отключениях электроэнергии.

А в Хмельницкой области в результате попадания беспилотника на территории нефтебазы разразился масштабный пожар.

Напомним, в ночь на 16 октября неспокойно было и в России. Там массированная атака беспилотников парализовала работу четырёх московских аэропортов, а более 20 пассажирских самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы. По данным Flightradar24, воздушное пространство над значительной частью европейской территории РФ опустело. В Ростовской области после падения дронов загорелись производственно-складские помещения, а один человек получил ранения. О взрывах и работе российской ПВО также сообщали в Ярославской, Владимирской, Смоленской и Рязанской областях.

Также "Фокус" писал, что дом чемпионки мира по фехтованию Влады Харьковой в Киеве пострадал в результате российского нападения, о чем спортсменка узнала по дороге на международные соревнования. Она призналась, что её квартиру считают "счастливой", потому что она уцелела, и подчеркнула, что украинские спортсмены вынуждены выступать на турнирах, пока Россия разрушает их дома.