Массированная атака дронов на Россию: Москва приостановила все авиарейсы, в регионах зафиксированы попадания (видео)

В ночь на 16 октября массированная атака дронов вынудила Москву приостановить работу всех четырёх аэропортов, а в нескольких регионах России вспыхнули пожары и раздались взрывы.

Ночь на 16 октября оказалась чрезвычайно неспокойной для многих регионов России: из-за масштабной атаки ударных беспилотников над большей частью европейской территории страны-агрессора фактически образовалась зона, запретная для полетов гражданской авиации. Кроме того, налеты дронов привели к разрушениям и пожарам на промышленных объектах сразу в нескольких российских областях. Об этом сообщают российские независимые СМИ, в частности ASTRA, со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24 и заявления местных властей.

Сколько дронов, по словам Собянина, атаковали Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение вечера 15 октября и ночи 16 октября неоднократно сообщал о работе российской противовоздушной обороны.

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В первом сообщении, опубликованном в 23:16, он заявил о якобы уничтожении десяти беспилотников, летевших в направлении столицы РФ. В 23:39 чиновник сообщил ещё о 11 дронах, а в 23:54 — о 16.

После полуночи Собянин продолжил отчитываться о работе ПВО. В 00:15 он сообщил об уничтожении ещё 12 беспилотников, а в 00:50 — ещё десяти.

Таким образом, по подсчетам мэра, к 00:50 российская ПВО якобы уничтожила 59 дронов, которые направлялись исключительно в Москву.

В 03:21 Собянин сообщил об уничтожении ещё 20 беспилотников. Он также отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Несмотря на заверения властей об "отсутствии разрушений", местные жители массово делились в соцсетях кадрами мощных пожаров и взрывов в Подмосковье. На данный момент информация о полном масштабе повреждений в Московском регионе не была обнародована.

В Москве приостановили работу четырёх аэропортов

Вечером 15 октября беспилотники начали наносить удары по Москве и Московской области. Из-за этого, по данным онлайн-сервиса мониторинга авиаперелетов Flightradar24, гражданская авиация начала массово обходить центральную и западную части РФ — воздушное пространство над этой территорией оказалось абсолютно пустым.

В связи с угрозой безопасности полётов Росавиация ввела временные ограничения во всех ключевых аэропортах Московского региона: "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский". Это привело к перебоям в авиасообщении со столицей РФ.

Более 20 пассажирских самолетов, направлявшихся в столицу страны-агрессора, пришлось экстренно перенаправить на запасные аэродромы в других городах.

Ростовская область

Атака беспилотников распространилась и на Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что под ударом оказались Аксайский и Чертковский районы, а также город Батайск. По его словам, в результате попаданий вспыхнули пожары в производственно-складских помещениях, а один местный житель получил ранения. По словам чиновника, медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, однако информации о тяжести травм он не привёл.

"В результате падения БПЛА были повреждены производственно-складские помещения. Произошло возгорание", — заявил также Слюсарь.

Сообщение в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря Фото: Скриншот

Ярославская область

Еще одним регионом, где сообщалось об угрозе ударных беспилотников, стала Ярославская область. Здесь из-за угрозы атаки беспилотников перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, проезд ограничили на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Чиновник призвал местных жителей воздержаться от поездок в этом направлении и по прилегающим территориям.

Ранее власти объявили в регионе "красный" уровень опасности из-за угрозы со стороны беспилотников. Губернатор региона Михаил Евраев призвал жителей держаться подальше от открытых участков, закрыть окна и находиться в помещениях подальше от стекол.

Около 03:42 Евраев заявил, что в регионе с помощью средств радиоэлектронной борьбы якобы уничтожили восемь беспилотников. По его словам, погибших и пострадавших нет, однако угроза атаки БПЛА сохранялась. В то же время ограничения движения в Ярославле отменили, а проезд в направлении Москвы возобновили. Независимого подтверждения заявлений российских властей о количестве уничтоженных дронов не было.

Владимирская, Смоленская и Рязанская области

Жители городов Владимир, Смоленск и Рязань также сообщали о громкой серии взрывов, интенсивной работе ПВО и ударах по производственным объектам.

Напомним, что Россия почти завершила первый этап строительства нового дронопорта вблизи Миллерово в Ростовской области, который, по данным OSINT-исследователей, может быть предназначен для запуска ударных беспилотников "Герань-5" по Украине. Спутниковые снимки указывают на появление нового военного объекта, который исследователи сравнивают с базой в Цимбулово, откуда российские войска уже запускают дроны по украинским городам.

Кроме того, Фокус писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в помощь России и Китая Ирану в войне против Соединённых Штатов, поскольку Москве и Пекину есть слишком много чего терять. В то же время он предположил, что если такая поддержка и существует, то её масштабы незначительны, подчеркнув: "Мы бы об этом узнали — и узнали бы очень быстро".