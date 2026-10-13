"Мы бы об этом узнали": Трамп не верит, что Китай и Россия помогают Ирану в войне против США

Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что Китай и Россия предоставляют помощь Ирану, поскольку "им есть что терять".

Глава Белого дома считает, что Москва и Пекин вряд ли бы пошли на такое сотрудничество, пишет Reuters.

В социальной сети Truth Social Трамп отметил, что видел высказывания критиков и оппонентов, утверждающих, что Китай и Россия помогают Ирану. Их он назвал "радикальными левыми идиотами и безумными".

"Если это и происходит, то в очень незначительных масштабах, но я вообще не верю, что они это делают. Им слишком многое грозит потерять, к тому же мы бы об этом узнали — и узнали бы очень быстро", — гласит его пост.

Его слова свидетельствуют о том, что в данный момент Трамп не считает участие Китая или России значимым фактором конфликта, хотя сообщения о возможной помощи Ирану продолжают вызывать вопросы относительно реальных масштабов такой поддержки.

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В своих более ранних заявлениях президент США охарактеризовал позицию кремлевского диктатора Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в отношении Ирана как нейтральную.

Он также говорил, что доверяет обоим лидерам и не ожидает, что те как-то поддержат Иран в обход США. И это несмотря на то, что даже Пентагон признал помочь РФ Ирану в войне против штатов.

Более того, пишет Reuters со ссылкой на посла США в КНР, в прошлом месяце, во время визита китайского лидера в Вашингтон Трамп предостерег Си Цзиньпина от оказания поддержки Ирану и получил заверения, что Китай этого делать не будет.

В сентябре Трамп также отверг сообщения о том, что перед июльской атакой, в результате которой погибли трое американских военнослужащих, Иран получил от китайских структур спутниковые снимки американской военной базы в Иордании.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Китай поставлял Ирану переносные зенитно-ракетные комплексы. Другие утверждения касались помощи со стороны Китая, которая могла бы позволить Тегерану обходить санкции на экспорт нефти.

Западные чиновники уверены, что Россия оказывает Тегерану поддержку, передавая, вероятнее всего, ракеты и технологии, а до этого — предоставляя спутниковые и разведывательные данные.

В свою очередь Тегеран открыто обратился к Кремлю с просьбой предоставить реактивные дроны для войны с США. Возможности России в сфере беспилотной авиации выросли настолько, что в этом году Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить современные дроны "Герань" для использования в конфликте с Израилем и США.

Напомним, РФ отправляет боеприпасы, взрывчатку и детали для дронов в Иран через Каспийское море.