Китай планирует передать Ирану новые системы ПВО, — CNN

Американская разведка пришла к выводу, что Китай может готовить передачу Ирану вооружения, в частности переносных систем противовоздушной обороны. Поставки могут состояться уже в ближайшие недели через третьи страны для сокрытия их происхождения.

Разведка США указывает на то, что Китай готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель, сообщили CNN. Это был бы провокационный шаг, учитывая, что Пекин заявил, что помог заключить хрупкое соглашение о прекращении огня, которое приостановило войну между Ираном и США в начале этой недели.

Президент Дональд Трамп должен посетить Китай в начале следующего месяца для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Разведка также подчеркивает, как Иран может использовать прекращение огня как возможность для пополнения определенных систем вооружения с помощью ключевых иностранных партнеров. Два источника сообщили CNN, что есть признаки того, что Пекин работает над маршрутизацией поставок через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение.

Системы, которые Пекин готовится передать, — это ПЗРК, которые представляли асимметричную угрозу для низколетящих военных самолетов США в течение пятинедельной войны и могут снова пригодиться Ирану, если режим прекращения огня будет сорван.

На вопрос CNN в субботу о данных американской разведки и о том, разговаривал ли он с Си по этому вопросу, Трамп отметил, что Пекин столкнется с последствиями, если пошлет оружие Тегерану.

"Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы, ладно?" — сказал он, покидая Белый дом и направляясь во Флориду. Трамп не сказал, разговаривал ли он с Си.

"Китай никогда не поставлял оружие ни одной стороне конфликта; информация, о которой идет речь, не соответствует действительности. Как ответственная большая страна, Китай последовательно выполняет свои международные обязательства. Мы призываем американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений, злонамеренного установления связей и сенсаций; мы надеемся, что соответствующие стороны сделают больше для содействия деэскалации напряженности", — заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне.

Ранее на этой неделе представитель посольства заявил CNN, что с начала войны между США, Израилем и Ираном Пекин "работал над тем, чтобы помочь достичь прекращения огня и прекратить конфликт".

Во время пресс-конференции в понедельник Трамп заявил, что истребитель F-15, сбитый над Ираном на прошлой неделе, был сбит "ручной ракетой с тепловым наведением", а Тегеран заявил, что использовал новую систему ПВО для сбития самолета. Непонятно, была ли эта система китайского производства.

Поставка ПЗРК в Иран ознаменовала бы эскалацию. Иран давно имеет установленные военные и экономические отношения как с Китаем, так и с Россией. Иран оказал значительную помощь России в войне против Украины, предоставляя беспилотники Shahed, а также продает Китаю основную часть санкционной нефти.

Напомним, что министр по делам вооруженных сил Великобритании Ал Карнс заявил в Киеве, что Украина может присоединиться к обеспечению безопасности Ормузского пролива. Речь идет об использовании украинских беспилотных технологий, которые уже показали эффективность в противодействии иранским дронам Shahed.

Ранее мы также информировали, что китайские военные испытали систему искусственного интеллекта, которая во время симуляции десантной операции показала лучшие результаты, чем офицеры-люди. Алгоритм быстрее принимал решения и точнее прогнозировал развитие боя.