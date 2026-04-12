Китай планує передати Ірану нові системи ППО, – CNN

Американська розвідка дійшла висновку, що Китай може готувати передачу Ірану озброєння, зокрема переносних систем протиповітряної оборони. Поставки можуть відбутися вже найближчими тижнями через треті країни для приховування їхнього походження.

Розвідка США вказує на те, що Китай готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів, повідомили CNN. Це був би провокаційний крок, враховуючи, що Пекін заявив, що допоміг укласти крихку угоду про припинення вогню, яка призупинила війну між Іраном та США на початку цього тижня.

Президент Дональд Трамп має відвідати Китай на початку наступного місяця для переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Розвідка також підкреслює, як Іран може використовувати припинення вогню як можливість для поповнення певних систем озброєння за допомогою ключових іноземних партнерів. Два джерела повідомили CNN, що є ознаки того, що Пекін працює над маршрутизацією поставок через треті країни, щоб приховати їхнє справжнє походження.

Системи, які Пекін готується передати, – це ПЗРК, які становили асиметричну загрозу для низьколітаючих військових літаків США протягом п'ятитижневої війни і можуть знову статися у пригоді Ірану, якщо режим припинення вогню буде зірвано.

На запитання CNN у суботу про дані американської розвідки та про те, чи розмовляв він із Сі з цього питання, Трамп зазначив, що Пекін зіткнеться з наслідками, якщо надішле зброю Тегерану.

"Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми, гаразд?" — сказав він, залишаючи Білий дім і прямуючи до Флориди. Трамп не сказав, чи розмовляв він із Сі.

"Китай ніколи не постачав зброю жодній стороні конфлікту; інформація, про яку йде мова, не відповідає дійсності. Як відповідальна велика країна, Китай послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання. Ми закликаємо американську сторону утриматися від безпідставних звинувачень, зловмисного встановлення зв'язків та сенсацій; ми сподіваємося, що відповідні сторони зроблять більше для сприяння деескалації напруженості", — заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні.

Раніше цього тижня речник посольства заявив CNN, що з початку війни між США, Ізраїлем та Іраном Пекін "працював над тим, щоб допомогти досягти припинення вогню та припинити конфлікт".

Під час прес-конференції в понеділок Трамп заявив, що винищувач F-15, збитий над Іраном минулого тижня, був збитий "ручною ракетою з тепловим наведенням", а Тегеран заявив, що використав нову систему ППО для збиття літака. Незрозуміло, чи була ця система китайського виробництва.

Постачання ПЗРК до Ірану ознаменувало б ескалацію. Іран давно має встановлені військові та економічні відносини як з Китаєм, так і з Росією. Іран надав значну допомогу Росії у війні проти України, надаючи безпілотники Shahed, а також продає Китаю основну частину санкційної нафти.

