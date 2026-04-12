Україна може допомогти убезпечити Ормузьку протоку, — МЗС Великої Британії

Міністр збройних сил Великої Британії Ал Карнс заявив у Києві, що Україна може відіграти корисну роль у міжнародних зусиллях із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. За словами британського посадовця, українські безпілотні технології, напрацьовані під час війни з Росією, уже довели свою ефективність у боротьбі з іранськими дронами Shahed на Близькому Сході.

Україна може відіграти корисну роль у міжнародних зусиллях щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки, заявив міністр збройних сил Великої Британії, високо оцінивши її технологію безпілотників як одну з найкращих у світі, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Цього місяця Велика Британія організувала обговорення з понад 30 країнами щодо того, як знову відкрити протоку на тлі іранської блокади, яка перекрила постачання нафти до світової економіки після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Київ брав участь у консультаціях щодо захисту судноплавства, спираючись на досвід війни з Росією. Україна вже направила понад 200 експертів на Близький Схід, де вони збили іранські безпілотники далекого радіуса дії Shahed.

"Україна має одні з найкращих технологій у світі, які вона розробила тут, під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо проти безпілотників Шахед, аж до Ормузької протоки", — сказав Аль Карнс під час візиту до Києва в п’ятницю.

Карнс, який служив полковником у збройних силах Великої Британії до обрання до парламенту два роки тому, заявив, що його візит мав на меті запевнити Київ, що війна в Україні залишається головним пріоритетом оборони та безпеки Великої Британії.

Він применшив напруженість у військовому альянсі НАТО після критики президента США Дональда Трампа на адресу європейських союзників за те, що вони не приєдналися до війни з Іраном, заявивши, що НАТО все ще є "хребтом нашої безпеки".

Хоча Велика Британія надає Україні фінансування, навчання та військовий потенціал, Карнс зазначив, що Велика Британія також може багато чого навчитися з інновацій Києва на полі бою, зокрема в технології безпілотників, використанні даних та штучному інтелекті.

"Це революція у військовій справі, і нам потрібно діяти швидше", — сказав Карнс.

Карнс закликав Україну прискорити експорт своїх передових технологій, щоб захопити частину світового ринку, перш ніж інші країни її наздоженуть, а також сприяти навчанню та розвитку разом із союзниками по НАТО.

Україна видала свої перші експортні ліцензії у лютому. ⁠Київ сподівається залучити кошти для розширення своєї оборонної промисловості, використовуючи свою зброю як дипломатичний важіль впливу на союзників. Однак деякі керівники галузі скаржилися , що Київ зволікає зі схваленням ліцензій і ризикує втратити можливість, яку надала війна з Іраном.

"Україні потрібно пришвидшити нарощування експортних можливостей. Я все ще вважаю, що найкращі системи знаходяться в Україні, але решта світу наздоганяє", — сказав Карнс.

У Великій Британії є завод з виробництва українських безпілотників-перехоплювачів, виробництво якого розпочалося в лютому . Ще одна українська військово-технічна компанія зі штаб-квартирою у Великій Британії, UForce, виробляє морський безпілотник Magura.

