Украина может помочь обезопасить Ормузский пролив, — МИД Великобритании

Министр вооруженных сил Великобритании Ал Карнс заявил в Киеве, что Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. По словам британского чиновника, украинские беспилотные технологии, наработанные во время войны с Россией, уже доказали свою эффективность в борьбе с иранскими дронами Shahed на Ближнем Востоке.

Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, заявил министр вооруженных сил Великобритании, высоко оценив ее технологию беспилотников как одну из лучших в мире, сообщает информационное агентство Reuters.

В этом месяце Великобритания организовала обсуждение с более 30 странами относительно того, как вновь открыть пролив на фоне иранской блокады, которая перекрыла поставки нефти в мировую экономику после ударов США и Израиля по Ирану.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Киев участвовал в консультациях по защите судоходства, опираясь на опыт войны с Россией. Украина уже направила более 200 экспертов на Ближний Восток, где они сбили иранские беспилотники дальнего радиуса действия Shahed.

"Украина имеет одни из лучших технологий в мире, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим против беспилотников Шахед, вплоть до Ормузского пролива", — сказал Аль Карнс во время визита в Киев в пятницу.

Карнс, который служил полковником в вооруженных силах Великобритании до избрания в парламент два года назад, заявил, что его визит имел целью заверить Киев, что война в Украине остается главным приоритетом обороны и безопасности Великобритании.

Он преуменьшил напряженность в военном альянсе НАТО после критики президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников за то, что они не присоединились к войне с Ираном, заявив, что НАТО все еще является "хребтом нашей безопасности".

Хотя Великобритания предоставляет Украине финансирование, обучение и военный потенциал, Карнс отметил, что Великобритания также может многому научиться из инноваций Киева на поле боя, в частности в технологии беспилотников, использовании данных и искусственном интеллекте.

"Это революция в военном деле, и нам нужно действовать быстрее", — сказал Карнс.

Карнс призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы захватить часть мирового рынка, прежде чем другие страны ее догонят, а также способствовать обучению и развитию вместе с союзниками по НАТО.

Украина выдала свои первые экспортные лицензии в феврале. Киев надеется привлечь средства для расширения своей оборонной промышленности, используя свое оружие как дипломатический рычаг влияния на союзников. Однако некоторые руководители отрасли жаловались, что Киев медлит с одобрением лицензий и рискует потерять возможность, которую предоставила война с Ираном.

"Украине нужно ускорить наращивание экспортных возможностей. Я все еще считаю, что лучшие системы находятся в Украине, но остальной мир догоняет", — сказал Карнс.

В Великобритании есть завод по производству украинских беспилотников-перехватчиков, производство которого началось в феврале. Еще одна украинская военно-техническая компания со штаб-квартирой в Великобритании, UForce, производит морской беспилотник Magura.

Напомним, что Великобритания проводит подготовку военных к возможному конфликту с Россией на полигонах, которые воспроизводят условия боев в Украине. Там солдаты отрабатывают действия в разрушенной городской среде. Учения организованы Министерством обороны Великобритании на фоне роста рисков безопасности в Европе.

Ранее мы также информировали, что Великобритания выделяла сотни миллионов долларов на закупку вооружения для Украины в рамках международной поддержки. Речь идет, в частности, о финансировании поставок американского оружия и других оборонных программах.