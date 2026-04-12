"То, к чему мы стремимся": Британия разрабатывает план перехода всего государства в состояние войны

Великобритания готовит новую версию масштабного плана по подготовке всей страны к переходу в состояние войны. Он коснется различных секторов — от вооруженных сил и полиции до больниц и промышленности.

Обновленная версия так называемой "Правительственной книги войны" будет опираться на уроки холодной войны, рассказал журналистам Sky News начальник штаба обороны Великобритании, маршал авиации сэр Ричард Найтон.

"НАТО рассматривает переход к конфликту как военный компонент, но он имеет и гражданский компонент", — сказал Найтон.

Речь идет об обеспечении устойчивости критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения к различным угрозам. И речь идет не только о стихийных бедствиях, но и о рисках войны.

"Перед Рождеством я говорил о том, что, когда мы думаем об обновлении нашей водопроводной, электроэнергетической или транспортной инфраструктуры, нам следует учитывать угрозу действий со стороны противника, которые выходят за пределы войны, а не только гибридную угрозу. И подумать о том, как мы можем обеспечить эту устойчивость во время обновления, а это требует принятия других решений и определения других приоритетов, и я очень приветствую ту работу, которую Кабинет министров проводит во всем правительстве", — пояснил Найтон.

Отдельно он подчеркнул, что гражданское население должно осознавать: относительный мир, в котором Великобритания жила в течение последних 30 лет, находится под все большей угрозой.

Пожалуй, самым большим вызовом для главнокомандующего является необходимость вернуть Королевский флот, армию и Королевские воздушные силы к боевой готовности, говорится в материале. Эти сектора годами страдали от недостатка финансирования.

Утверждается, что британский премьер Кри Стармер и министр обороны Джон Гили пообещали увеличить расходы на оборону с чуть более 2 % до 3,5 % ВВП — но только до 2035 года.

Кроме того, до сих пор не обнародован 10-летний инвестиционный план для вооруженных сил. Именно этот документ будет определять, какие вооружения и средства будет покупать Министерство обороны. Журналисты отметили, что план должны были опубликовать еще прошлой осенью, но в интервью Sky News Гили даже не сказал, появится ли он до этого лета.

Такая задержка означает, что существенная часть оборонной промышленности Великобритании сейчас находится в подвешенном состоянии. Найтон же дал понять, что одной из причин задержки является то, что Минобороны настаивает на более быстром выделении дополнительных средств из казны.

"Я хочу видеть план инвестиций в оборону, который будет должным образом профинансирован и обеспечит то, к чему мы стремимся. Если это займет немного больше времени, я предпочел бы получить то, что работает и что мы сможем реализовать", — подчеркнул Найтон.

Напомним, Трамп заявил, что его не волнует результат переговоров с Ираном.