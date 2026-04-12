"Разгромили эту страну": Трамп заявил, что его не волнует результат переговоров с Ираном

Вашингтон уже вышел из этой войны победителем, заявил Трамп во время общения с журналистами

"Для меня не имеет значения, заключим мы соглашение или нет. Дело в том, что мы победили. Мы полностью разгромили эту страну", — сказал Трамп.

Он также в очередной раз отметил о том, что США якобы полностью уничтожили иранские военно-воздушные силы, военно-морские силы и правительство.

"Мы побеждаем, независимо от того, что происходит, мы побеждаем. Посмотрим, что произойдет. Возможно, они заключат сделку, а возможно, и нет. Это не имеет значения. С точки зрения Америки, мы побеждаем", — подчеркнул Трамп.

По его словам, сейчас США работают над обеспечением свободного прохода судов через Ормузский пролив и делают это от имени тех стран, которые "или боятся, или слабые, или скупы".

Кроме того, Трамп раскритиковал союзников, подчеркнув, что НАТО не предоставило Америке никакой помощи.

