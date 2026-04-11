Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не выходит на публику, потому что изуродован взрывом, — Reuters

Три источника из ближайшего окружения нового верховного лидера Ирана сообщили, что Моджтаба Хаменеи все еще восстанавливается после тяжелых травм лица и ног, полученных в результате авиаудара, во время которого погиб его отец.

В результате атаки на резиденцию верховного лидера в центре Тегерана лицо Хаменеи-младшего было изуродовано, и он получил серьезные травмы одной или обеих ног, сообщает Reuters.

Тем не менее, 56-летний мужчина восстанавливается после ранений и сохраняет ясность ума, как сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. Он принимает участие в совещаниях с высокопоставленными чиновниками на аудиоконференциях и участвует в принятии решений по важным вопросам, включая войну и переговоры с Вашингтоном.

Опрос Двухнедельное перемирие в Иране — это конец войны? Опрос открыт до Да Нет Временно Посмотрим Голосувати

Вопрос о том, позволяет ли состояние здоровья Хаменеи управлять государственными делами, возникает в тот момент, когда в Исламабаде, столице Пакистана продолжаются переговоры Ирана и США.

Відео дня

Местонахождение, состояние здоровья и способность Хаменеи управлять страной до сих пор остаются загадкой для общественности: с момента авиаудара и его последующего назначения на место отца 8 марта не было опубликовано ни одной его новой фотографии, видеозаписи или аудиозаписи.

Моджтаба Хаменеи был ранен 28 февраля, в первый день войны, развязанной США и Израилем, в результате атаки, в котором погиб его отец и предшественник аятолла Али Хаменеи, правивший с 1989 года. Жена Моджтабы Хаменеи, его зять и невестка также погибли.

Официального заявления Ирана о степени ранений Хаменеи не поступало. Однако диктор государственного телевидения назвал его "джанбазом" — термином, используемым для обозначения тяжелораненых на войне, — после того, как он был назначен верховным лидером.

Сообщения о ранениях Хаменеи совпадают с заявлением министра обороны США Пита Хегсета от 13 марта, в котором он сказал, что Хаменеи был "ранен и, вероятно, изуродован".

Еще один источник заявил, что Хаменеи потерял ногу. ЦРУ отказалось комментировать состояние Хаменеи.

Но какими бы тяжелыми не были его травмы, эксперты считают, что он все равно будет обладать властью, пусть и не такой, как у его отца.

"Моджтаба будет одним из голосов, но он не будет решающим. Ему нужно доказать, что он является авторитетным, влиятельным и всеобъемлющим голосом. Режим в целом должен принять решение о том, куда он будет двигаться", - отметил Алекс Ватанка, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока.

Но в любом случае, на публике он появится только когда позволит состояние его здоровья и ситуация с безопасностью.

Пока Моджтаба Хаменеи появляется только на плакатах Фото: Al Arabiya

В теократической системе правления Ирана высшая власть должна принадлежать верховному лидеру, почтенному шиитскому мусульманскому священнослужителю, назначаемому собранием из 88 аятолл. Лидер руководит избранным президентом и непосредственно управляет параллельными институтами, включая Корпус стражей исламской революции.

Первый верховный лидер Ирана, аятолла Рухолла Хомейни, пользовался неоспоримым авторитетом как харизматичный лидер революции и самый образованный священнослужитель своего времени.

Его преемник, Али Хаменеи, был менее почитаемым священнослужителем, но занимал пост лидера Ирана. После своего назначения в 1989 году он десятилетиями укреплял свою власть, отчасти за счет расширения полномочий Корпуса стражей исламской революции.

Высокопоставленные иранские источники считают, что его сын Моджтаба не обладает абсолютной властью в той же мере. Корпус стражей исламской революции, который помог ему занять высший пост после убийства отца, стал доминирующим голосом в стратегических решениях во время войны.

Но считается, что он продолжит жесткую политику своего отца.

Напомним, ранее в МИД Ирана прямо сказали, что Моджтаба Хаменеи не появляется на публике, потому что это опасно.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи находится в больнице в священном для шиитов городе Кум. И именно там, якобы, строят мавзолей для его отца.