"Все контролирует": в МИД Ирана объяснили, почему лидер страны не появляется на публике

В Иране объяснили, почему новый лидер Моджтаба Хаменеи так и не появился на публике после атаки, после которой он, вероятно, попал в больницу, и были убиты его родные.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и продолжает управлять страной, сообщил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, которого цитирует азербайджанское издание Caliber.

"Он находится в добром здравии и все контролирует", — заявил дипломат.

Опрос Двухнедельное перемирие в Иране — это конец войны? Опрос открыт до Да Нет Временно Посмотрим Голосувати

Когда его спросили, почему Хаменеи не появляется на публике, Хатибзаде отметил, что это связано с "крайне опасной ситуацией", когда США, по его словам, "в нарушение всех международных законов убили главу государства". Речь идет о Али Хаменеи, отце Моджтабы.

Стоит отметить, что 9 апреля в Иране отмечают 40 день после смерти Хаменени-старшего. Во многих городах уже проходят траурные демонстрации.

Відео дня

Али Хаменеи не похоронен, а его сын не появляется на публике

Государственные СМИ сообщили, что траурные шествия начались утром в нескольких городах и будут продолжаться до 20:00. Али Хаменеи был убит 28 февраля, через несколько минут после начала войны, или, как ее называют в США, операции "Эпическая ярость". Иранские государственные СМИ подтвердили его смерть на следующий день, и власти объявили 40-дневный траур.

Власти не сообщили, где и как он был похоронен, так что неизвестно, был ли Али Хаменеи похоронен тайно, или погребение еще не состоялось.

В шиитской традиции сороковой день после смерти тесно связан с посещением могилы и проведением больших публичных собраний. Отсутствие подтвержденного места захоронения вызывает вопросы у иранцев.

А тем временем оказалось, что Моджтаба Хаменеи участвовал в переговорах с США о перемирии. По словам израильского чиновника, регионального чиновника и третьего источника, знакомого с ситуацией, пишет Axios, верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны поручил своим переговорщикам двигаться к соглашению.

Пока Трамп публично угрожал полным уничтожением, за кулисами наблюдались признаки дипломатического подъема — хотя даже источники, близкие к Трампу, не знали, какого исхода ожидать, вплоть до объявления о прекращении огня. Когда переговорщики пришли к соглашению, Моджтаба Хаменеи должен был принять окончательное решение.

Интрига заключалась в том, что участие нового верховного лидера было неизбежно тайным и трудоемким процессом. Столкнувшись с реальной угрозой покушения со стороны Израиля, Хаменеи общался в основном через курьеров, передававших записки.

Два источника назвали благословение Хаменеи на заключение сделки его переговорщиками "прорывом".

"Без его одобрения сделки бы не состоялось", — сказал региональный источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи находится в больнице в священном для шиитов городе Кум. И именно там, якобы, строят мавзолей для его отца.

Фокус рассказывал, как Моджтабе Хаменеи удалось выжить тогда, как почти вся его семья погибла. Сообщалось, что он вышел из дома в сад.