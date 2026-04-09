"Усе контролює": у МЗС Ірану пояснили, чому лідер країни не з'являється на публіці

В Ірані пояснили, чому новий лідер Моджтаба Хаменеї так і не з'явився на публіці після атаки, після якої він, імовірно, потрапив у лікарню і було вбито його рідних.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває в доброму здоров'ї і продовжує керувати країною, повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, якого цитує азербайджанське видання Caliber.

"Він перебуває в доброму здоров'ї і все контролює", — заявив дипломат.

Коли його запитали, чому Хаменеї не з'являється на публіці, Хатібзаде зазначив, що це пов'язано з "вкрай небезпечною ситуацією", коли США, за його словами, "порушуючи всі міжнародні закони, вбили главу держави". Йдеться про Алі Хаменеї, батька Моджтаби.

Варто зазначити, що 9 квітня в Ірані відзначають 40 день після смерті Хаменені-старшого. У багатьох містах уже відбуваються жалобні демонстрації.

Алі Хаменеї не похований, а його син не з'являється на публіці

Державні ЗМІ повідомили, що жалобні ходи розпочалися вранці в кількох містах і триватимуть до 20:00. Алі Хаменеї був убитий 28 лютого, через кілька хвилин після початку війни, або, як її називають у США, операції "Епічна лють". Іранські державні ЗМІ підтвердили його смерть наступного дня, і влада оголосила 40-денну жалобу.

Влада не повідомила, де і як його було поховано, тож невідомо, чи був Алі Хаменеї похований таємно, чи поховання ще не відбулося.

У шиїтській традиції сороковий день після смерті тісно пов'язаний з відвідуванням могили і проведенням великих публічних зібрань. Відсутність підтвердженого місця поховання викликає питання в іранців.

А тим часом виявилося, що Моджтаба Хаменеї брав участь у переговорах зі США про перемир'я. За словами ізраїльського чиновника, регіонального чиновника і третього джерела, знайомого із ситуацією, пише Axios, верховний лідер Моджтаба Хаменеї вперше від початку війни доручив своїм переговірникам рухатися до угоди.

Поки Трамп публічно погрожував повним знищенням, за лаштунками спостерігалися ознаки дипломатичного підйому — хоча навіть джерела, близькі до Трампа, не знали, якого результату очікувати, аж до оголошення про припинення вогню. Коли учасники переговорів дійшли згоди, Моджтаба Хаменеї мав ухвалити остаточне рішення.

Інтрига полягала в тому, що участь нового верховного лідера була неминуче таємним і трудомістким процесом. Зіткнувшись із реальною загрозою замаху з боку Ізраїлю, Хаменеї спілкувався в основному через кур'єрів, які передавали записки.

Два джерела назвали благословення Хаменеї на укладення угоди його переговірниками "проривом".

"Без його схвалення угоди б не відбулося", — сказало регіональне джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моджтаба Хаменеї перебуває в лікарні у священному для шиїтів місті Кум. І саме там, нібито, будують мавзолей для його батька.

Фокус розповідав, як Моджтабе Хаменеї вдалося вижити тоді, коли майже вся його родина загинула. Повідомлялося, що він вийшов із дому в сад.